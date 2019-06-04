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AK Parti’li Başkan Dede Yıldırım mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde AK Parti’den yeniden belediye başkanı seçilen Dede Yıldırım mazbatasını aldı.Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2 bin 426 oy alarak AK Parti’den Belediye Başkanı olan Dede Yıldırım, Keskin Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını Hakim Çağatay Atila’dan aldı.2 Haziran’da yapılan Keskin seçimini kazandıklarını belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Büyük bir başarıyla kazandık.

AK Parti’li Başkan Dede Yıldırım mazbatasını aldı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde AK Parti’den yeniden belediye başkanı seçilen Dede Yıldırım mazbatasını aldı.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2 bin 426 oy alarak AK Parti’den Belediye Başkanı olan Dede Yıldırım, Keskin Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını Hakim Çağatay Atila’dan aldı.
2 Haziran’da yapılan Keskin seçimini kazandıklarını belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Büyük bir başarıyla kazandık. Bugünde mazbatamızı aldık. Allah’ın izniyle. Şimdi fiilen başkanımız belediyeye oturacak. Keskin’e hak etmiş olduğu en güzel hizmetleri yapacak. Şimdi tabii bu Keskin seçimi aynı zamanda İstanbul seçimi öncesin de bir işaret bir şeyi oldu. İnşallah 23 Haziran’da da İstanbul Büyük Şehir Belediyesini alarak hizmetlerimize çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Her şey çok daha güzel olacak Allah’ın izniyle dedi.
Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ise “31 Mart seçimleri biliyorsunuz, 2 Haziran da yenilenme kararı alınmıştı. Süreç içerisinde teşkilatımızda, milletvekilimizle, il başkanımızla, il belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve hayırlı bir neticeye ulaştık. Allah’a hamdediyoruz. Şükür ediyoruz. İnşallah bu Keskin seçimi İstanbul seçimlerine de doping olacak" şeklinde konuştu.
Daha sonra İl Başkanı Dağdelen, Belediye Başkanı Dede Yıldırım partililerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

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