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AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Muharrem İnce'nin paylaşımına tepki gösterdi. Turan, İnce'ye "Bu ne utanmazlık! Ayıp ayıp, silin bu tweeti" diye seslendi.

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

CHP'li Muharrem İnce'nin paylaşımlarına AK Parti'den çok sert tepki geldi. İnce'nin "Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz." paylaşımına çok sert ifadelerle yanıt veren Turan, "Bu ne utanmazlık! Bu ödül 2. Dünya savaşında soykırımdan kaçan Musevilere büyük risklerle Türk Pasaportu vererek Nazi kamplarına gitmelerini engelleyen kahraman Türk diplomatları için verildi. İktidarda Chp vardı. Ayıp ayıp, silin bu twiti!" ifadelerini kullandı.

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İNCE: ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR

Muharrem İnce kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Biz emperyalizme kafa tutan, milli mücadeleyi gerçekleştiren ve milli ekonomiyi kuran partiyiz.

Siz, Amerikan malı olan Büyük Orta-Doğu Projesinin Eşbaşkanlığı görevini 16 yıldır yerine getiriyorsunuz.

Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.

Siz, devleti, emperyalizmin kolluk kuvveti olan Fetö terör örgütüne teslim edenlersiniz.
Siz, damat, çoluk-çocuk dolarla, euroyla gemi filoları kuran, bu filoları emperyalizmin yüklerini taşımak için seferber edenlersiniz.

Siz, 1950’den bu yana, ağa babalarınızdan başlayarak, her politikanızla emperyalizmin karakol bekçiliğini yapanlarsınız.

Siz, emperyalizme karşı mücadele edenleri “vatan hainliği” ile yaftalayan, beslediğiniz tetikçileri onların üzerine sürenlersiniz. Siz, emperyalistlerden aldığınız borçla, yaptığınız saraylarla, betonla, israfla, şatafatla ve kötü yönetimle ülkeyi iflasa sürükleyenlersiniz.

Siz kim oluyorsunuz da bize anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Yoksa ar damarınız mı çatladı?
Yüzünüz varsa, Anafartalar’a, Maraş’a, Antep’e, Samsun’a, Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, İnönü’ye, Sakarya’ya, Dumlupınar’a ve Anıtkabir’e gidin ve anlatın anti-emperyalizminizi.

Özür dilemek erdemdir. Bu topraklarda, hayatlarını hiçe sayarak anti-emperyalist mücadele verenlerden özür dilemek ve bir daha emperyalizmin yanında yer almamak üzere tövbe etmek zorundasınız.

Aksi taktirde, ekonomik kriz korkusuyla takındığınız yapmacık tavra, aklı başında hiç kimseyi inandıramazsınız.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti muharrem ince Bülent Turan

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ince yine rakıyı fazla kaçırmış kafa iyi.
chp li degilim ama adam dogrulari soylemis helal olsun
inceden saçmalıklar
muharrem haklı. mabetsiz şehirler kuracağız la başlayıp, sonunda her gün cuma namazı kılan CHP bu. ne edersiniz. tabi ki bunları diyecek. bizim hödük medyanın da muharrem sevgisine şaşıyordum. bakalım şimdi ne diyecekler. akşam kahvemi de höpürdeterek içerken heyecanla bekliyeceğim .bilirim aaa. ama muharrem ayıp etmiş. diyecekler. zaten siz CHPyi ne bilirsiniz ki. CHPyi bozkurtların hüsnüsüne sorun. eğer denize dökülmek istemiyorsanız.
80 yıl önce diplomatlara verilmiş, bir kaç yıl önce kime verdiler de o da reddetti.
adamsın sayın muharrem ince
bu muharremin cehaleti de diz boyu... aynı buradaki yandaşları gibi.
bu chp den hiç aklı selim bi adam çıkamıycakmı
Bu Bay İnce'nin burada yorum yazan bazı bilgisi olmadan fikri olanlardan farkı yokmuş. İnsan google a yazsa öğrenir o cesaret madalyasının ve neden verildiğini. Bir de bu cahil adamı cbşk nı olsun diye önümüze sürdüler. Bana ne canım, oy verenler düşünsün... Cahiller sürüsü yani.
bu ince cook bos adam ya ortalıgı karıstırcak aklı sıra
Dogruyu söylemiş sayin İnce...
İNCE tweetinde haklıdır(nokta)
BOP eş başkanı olduğunu önce inkar sonra kabul etti, Yahudi üstün cesaret madalyası eğer dediğiniz sebepten diplomatlar adına verilmiş ise,2. dünya savaşından sonra onlarca hükümetler ve başbakanlar geçti,onlara niçin verilmedi de,BOP eşbaşkanına verildi. Ve ya BOP eşbaşkanı dediğiniz sebepten bu ödülü aldıysa , niçin iade etti. Sadece Yahudilere verilen bu ödül nasıl oluyorda BOP eşbaşkanına veriliyor.İnce neden özür dilemeli bilen varsa açıklasın
ortada kalınca yandan geçemedi kuyuya düştü kafa koptu şimdi kafasız geziyor
kemal beyi allah seçimlerde recep beye yenilsin diye yaratmış. inceyi ise kemal beye seçim zaferi yaşasın diye yaratmış. ince hem haddini bilmiyor hemde insanın gözüne baka baka doğruyu söylemiyor. nitekim 630 imza topladım dedi 565 imza çıktı. bu tipler ön plana geçemiyecekleri günleri yaşadıklarını hala fark edememişler.
AKAPE IYICE SASIRDI ........YAKINDA BIZ NAZILERDEN ERMENILERI KURTARAN TEK PARTIYIZ DIYECEKLER .:)...HITLER YASASAYDIN EN IYI DOSTU RECEP OLURDU
Bülent Turan ,"Erdoğan 2.Dünya Savaşında Nazi kamplarından kaçanlara yardım etti" mi demek istiyor. (Derse şaşırmam da...o ayrı mesele) Bu nişanı Erdoğan'ın aldığını ve iade etmesi talep edilmesine rağmen vermediğini bilmiyor mu? Sayın İnce çok güzel bir açıklama yapmış. Hem de cuk oturan cinsinden.
Akp= yahudi demektir vekilleri neredeyse tamamı yahudi asıllıdır bu kanıtlanmış beyler
bu mesajı Muharrem İnce mi yazdı İnanamıyorum yani böyle bir mesajı Muharrem İnce yazdıysa Gerçekten tebrik ediyorum şaşırdım yani hayret bir Hareketlilik var bir Uyanış var millet olarak muhalefet olarak ama Meral Akşener hala daha AKP saflarında
Pomak turan yalanmı yani sizin yanlışlarınız doğru değil
Bir 70lik daha lütfen.
Sıkışınca kahraman Türk diplomatları ,normalde tek parti faşizmi ne desenizde oluyor demi :)
doğrular insana bu kadar batmamalı
ince gayet iyi gidiyorsun aynen devam bu kafayla%30 aldı ya kaşıntı başladı bu kadar oy cehape ye ağır gelir bünyesi kaldırmaz,hayır bünye alışık değil.Reise şöyle böyle diyorlar bunlar ya Allah muhafaza Reisin aldığı oyu alsalar bunlar ne yapacağını ne konuşacağını şaşırır.zehirlenirler
diyecekler ki, başta devlet-i fehimanemiz olan ingiltere.. bre muharrem seçimden önce bu lafları edeydin, sana tam destek verirdik. bizi kontrpiyede bıraktındı o zaman. diyeceklerdir.haklılar. bu lafları seçimde etseydin kesin ABnin desteklediği başkandın. vallah trump seni hemen kırmızı hali ile havalimanında karşılardı.şansını kaybettin.
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