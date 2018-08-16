AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

CHP'li Muharrem İnce'nin paylaşımlarına AK Parti'den çok sert tepki geldi. İnce'nin "Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz." paylaşımına çok sert ifadelerle yanıt veren Turan, "Bu ne utanmazlık! Bu ödül 2. Dünya savaşında soykırımdan kaçan Musevilere büyük risklerle Türk Pasaportu vererek Nazi kamplarına gitmelerini engelleyen kahraman Türk diplomatları için verildi. İktidarda Chp vardı. Ayıp ayıp, silin bu twiti!" ifadelerini kullandı.

İNCE: ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR

Muharrem İnce kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Biz emperyalizme kafa tutan, milli mücadeleyi gerçekleştiren ve milli ekonomiyi kuran partiyiz.

Siz, Amerikan malı olan Büyük Orta-Doğu Projesinin Eşbaşkanlığı görevini 16 yıldır yerine getiriyorsunuz.

Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.