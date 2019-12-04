AK Parti'li Çelik: "Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO'nun düşünülemeyeceğini kabul eder." ifadelerini kullandı.

Çelik, İngiltere'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimdiye kadar görülen en başarılı, en geniş savunma örgütü olarak NATO'nun geleceğinin dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz. NATO'nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor."

Çelik, NATO'nun bazı dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştuğunu ancak ilk defa bu kadar tartışıldığını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO'nun düşünülemeyeceğini kabul eder. Gerek NATO’ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye'nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir."