AK Partili gençler kuşlar için ağaçlara yemlik astı

İSTANBUL (AA) - Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, 200 yemlik yaparak ağaçlara astı.

AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları üyeleri gönüllüler ile birlikte kağıt havluların rulolarına bal sürdü. Balın üzerini kuş yemleri ile kaplayan gönüllüler, bunları da ağaçların dallarına yerleştirdi.

AK Parti İlçe Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, yaptığı açıklamada, kuşların da kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.

Arkadaşlarıyla kuşların aç kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Çeliker, "Kış aylarında kuşlar kar ve soğuk nedeniyle aç kalıyor. Bu yemlikleri ağaçlara asıp kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

AK Partili gençler, içlerini yem ve su ile doldurdukları yemlik ve

sulukları Beykoz Gençlik Kolları Hatıra Ormanı'ndaki

ağaçlara bıraktı.

