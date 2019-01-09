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AK Partili gençler kuşlar için ağaçlara yemlik astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, 200 yemlik yaparak ağaçlara yerleştirdi

İSTANBUL (AA) - Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, 200 yemlik yaparak ağaçlara astı.

AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları üyeleri gönüllüler ile birlikte kağıt havluların rulolarına bal sürdü. Balın üzerini kuş yemleri ile kaplayan gönüllüler, bunları da ağaçların dallarına yerleştirdi.

AK Parti İlçe Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, yaptığı açıklamada, kuşların da kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.

Arkadaşlarıyla kuşların aç kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Çeliker, "Kış aylarında kuşlar kar ve soğuk nedeniyle aç kalıyor. Bu yemlikleri ağaçlara asıp kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

AK Partili gençler, içlerini yem ve su ile doldurdukları yemlik ve
sulukları Beykoz Gençlik Kolları Hatıra Ormanı'ndaki
ağaçlara bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz kuşlar yemlik

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