AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemiz, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi yine milli duygularıyla güçlenen ruhtan aldığı ilhamla şahlanış yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine bina edilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karaaslan, bu tarihin yüksek bir ruhla milletçe ortaya koyulan şanlı direnişin zaferle taçlandığı yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Karaaslan, istiklal aşkı, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıl dönümünü idrak etmenin büyük heyecan ve gururunun milletçe yaşandığına işaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçmek suretiyle tüm yurda yayıldığını hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti: