AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemiz, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi yine milli duygularıyla güçlenen ruhtan aldığı ilhamla şahlanış yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine bina edilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karaaslan, bu tarihin yüksek bir ruhla milletçe ortaya koyulan şanlı direnişin zaferle taçlandığı yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.
Karaaslan, istiklal aşkı, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıl dönümünü idrak etmenin büyük heyecan ve gururunun milletçe yaşandığına işaret etti.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçmek suretiyle tüm yurda yayıldığını hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Milletimiz, ülkemizin içinden geçtiği en zor günlerde, imkansızlıklar karşısında birlik ve beraberliğinden aldığı güç ve sahip olduğu inançla yeniden dirilişini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün ülkemiz, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi yine milli duygularıyla güçlenen ruhtan aldığı ilhamla şahlanış yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir.
Ülkemizin aydınlık geleceğinin, dünya barışının teminatı olarak gördüğümüz çocuklara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilerek her yıl coşkuyla kutladığımız bu anlamlı gün, milletimizin çocuklara verdiği değeri ve sarsılmaz güveni ortaya koymaktadır."
TRT tarafından bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Samsun'da gerçekleştirildiğini anımsatan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Kırk ülkeden 800 çocuğu, milli mücadelemizde ilk adımın atıldığı şehir Samsun'umuzda bir hafta boyunca ağırlamaktan, onlarla birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti de bu vesileyle özellikle belirtmek isterim. Bir hafta boyunca şehrimizde birbirinden özel etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunan Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere katılımlarıyla çocuklarımızın heyecanına ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Ülkemizin, istiklal ve istikbalimizin teminatı çocuklarımız ve dünya çocukları için huzurlu ve güven dolu bir gelecek diliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 99. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."