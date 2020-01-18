HABER
  4. AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi:

AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:08 | Son Güncelleme

"Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım." dedi.

Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele için kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin ülkeye bu 3 alanda da önemli kazanımlar sağladığını belirten Kaya, "Yoksullukla mücadele alanında yaptığımız hizmetlerle bugün dünyanın da takdirini kazanmış durumdayız. AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı günlük 4,3 doların altında geçimini sürdüren insanlarımızın oranı yüzde 30'du. Bizim iktidarımız dönemimizde yaptığımız hizmetler ve verdiğimiz desteklerle bu oran yüzde 1,5'in altına indi. Yüzde 30 nerede, yüzde 1,5 nerede? Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bu başarımızla birlikte Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu da bazı kesimler görmek istemiyor. Hatta, yaptığımız sosyal yardımların fazlalığından yola çıkarak, 'Siz yoksulluğu arttırdınız' diyorlar. Evet, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sosyal yardımlara ayrılan bütçe, 1,6 milyar liraydı. Bugün bu rakamı 55 milyar liraya çıkardık." ifadelerini kullandı.

- "Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını görüyoruz"

Kaya, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak ve bombaların altında ölüme mahkum edilen insanlar için kararlılıkla hareket ettiğini, bu kararlılığın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Parti Meclisinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi, şimdi 1 milyon İdlibli kardeşimiz gelecek. Bölgede görev yapan bir kişi aynen şunları söyledi: 'Daha önce Suriye'den kaçıp, savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenler sade Suriyeliler idi ama İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütünün üyeleridir bunlar' dedi." ifadelerini değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

"İdlib'deki kardeşlerimiz için 'Onların hepsi teröristtir' diyor. 'Bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriyelilerin hepsi normal insandı ama bugün 'İdlib'den kaçanların hepsi terörist' diyor. Ya Allah'tan korkmaz, oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Kimse, kalkıp bu CHP içerisinden bu adamı sormaz mı? Buna hatırlatmaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen bu Genel Başkana bunları sorması lazım. Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını her gün görüyoruz. Televizyonlardan izliyoruz. Bütün dünya sessiz kalsa da bizim vicdanlarımız buna sessiz kalmaya asla ve asla müsaade etmiyor, etmeyecek."

- "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor"

Kaya, Batı ülkeleri Suriye'deki zulme sessiz kalırken Türkiye'den yapılan kampanyalar ve desteklerle binlerce insanın hayata tutunduğunu, dünyanın Suriye'de bir çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'yla başlattığımız o güvenli bölgenin tesis edilmesi ve oradaki yaşam alanlarının oluşturulması gerekiyor. Gerek İdlib'den kaçan gerekse de Türkiye'ye sığınmış Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bölgelere yerleşme zamanıdır. Türkiye olarak çok büyük işler yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. İnşallah, 2 yıl içerisinde araçlarımıza da bineceğiz. Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaya, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Toplantıya, Kaya'nın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Rus kedisi 320 bin dolara satışa çıkarıldıRus kedisi 320 bin dolara satışa çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ana muhalefet partisi CHP İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Yalova’da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

Yalova'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.