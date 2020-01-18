AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi:

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım." dedi.

Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele için kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin ülkeye bu 3 alanda da önemli kazanımlar sağladığını belirten Kaya, "Yoksullukla mücadele alanında yaptığımız hizmetlerle bugün dünyanın da takdirini kazanmış durumdayız. AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı günlük 4,3 doların altında geçimini sürdüren insanlarımızın oranı yüzde 30'du. Bizim iktidarımız dönemimizde yaptığımız hizmetler ve verdiğimiz desteklerle bu oran yüzde 1,5'in altına indi. Yüzde 30 nerede, yüzde 1,5 nerede? Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bu başarımızla birlikte Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu da bazı kesimler görmek istemiyor. Hatta, yaptığımız sosyal yardımların fazlalığından yola çıkarak, 'Siz yoksulluğu arttırdınız' diyorlar. Evet, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sosyal yardımlara ayrılan bütçe, 1,6 milyar liraydı. Bugün bu rakamı 55 milyar liraya çıkardık." ifadelerini kullandı.