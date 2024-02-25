AK Partili Milletvekili Çelebi'ye TOKİ kurasında arsa çıktı! Açıklama geldi: Hakkından feragat etti!

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyası kapsamındaki çekilişinde AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi'nden arsa çıktı. AK Partili isme çıkan arsa bir anda gündem yarattı. Konuyla ilgili ise TOKİ'den açıklama geldi.

TOKİ, ’İlk Evim Arsa Projesi’nde başvuruların 10 Ekim 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alındığını hatırlatarak, "TOKİ web sitesi üzerinden açıklanan başvuru şartlarına göre tapu sahipliği bulunmayan, ikamet durumları uygun olan, belirli bir gelir düzeyinin altında olan ve daha önce TOKİ projelerinden faydalanmayan vatandaşların müracaatları alınarak belirlenen şartlara uygunlukları ön incelemeden geçirilerek kura sürecine tabi tutulmuştur. Bu kuralar sonucu hak sahiplikleri belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu süreçte hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kuraların 21-22 Şubat tarihleri arasında çekildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

TOKİ: "SÖZLEŞME İMZALANMADI, HAKKINDAN FERAGAT ETTİ"

"İlerleyen süreçte noter huzurunda yer belirleme kuraları çekilecek olup, hak sahipleri için banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek şartları uygun olanlar ile sözleşme imzalanmaktadır. Habere konu hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir. İdaremizce yapılan bütün çalışmalarda şartlara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilmektedir. Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir."

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





