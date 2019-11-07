AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut tarafından, 'çocuk ve gençleri tütünün zararlı etkilerinden korumak' amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Durgut'un yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve bilim insanları ile 22 yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının toplantıya geniş katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Durgut, "Tütün ürünleri insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, bundan en çok etkilenen erken yaşta tütün kullanımına başlayan veya sigara dumanına maruz kalan çocuk ve gençler olmaktadır" dedi.

ARAÇTA SİGARA YASAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'de, dünyaya örnek olacak nitelikte bir tütün kontrol kanunu olduğunu belirten Durgut, buna rağmen çocuklarda ve gençlerde tütün kullanımında artış gözlemlendiğini ifade etti. Konu çocuk ve gençler olunca tütünle mücadeleye öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Durgut, "Bunlardan birincisi, sigara vergi ve fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artması. 2008 yılında fiyat artışından sonra kullanımda bir düşüş gerçekleşmişti. İkinci olarak çocukları ve gençleri pasif içicilikten tamamen korumak, bu da mevcut kanunun düzgün uygulanmasından geçiyor. Bu da nargile kafeler çılgınlığına bir 'dur' demek ve kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız havayı temin etmekten geçiyor. Özellikle araçlarda çocuklar varken sigara içilmesinin, çocuk haklarının korkunç bir ihlali olduğunu düşünüyorum. Bunun yasal yaptırımı yok, bu meselede burada konuşulabilir" diye konuştu.