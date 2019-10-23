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AK Parti'li Özkan: Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis İç Tüzüğümüz parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır.

AK Parti'li Özkan: Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis İç Tüzüğümüz parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu noktada eğer Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık değerlendirmesi sorucunda, Meclis'te uygulanacak konuları DHA'ya değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili iki ayrı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bir tanesi sistem sorunu, diğeri ise uygulama sorunu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili karşı karşıya kaldığımız en temel sorun, parlamento ve hükümet işleyişi. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz en temel sistem düzenlemesi, Meclis İç Tüzüğünde yatmaktadır. Meclis İç Tüzüğümüz, parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu bağlamda; AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtiğinden itibaren, bu sisteme uyan ve parlamentonun etkinliğini artıracak bir sistem değişikliğini hayata geçirecek, Meclis İç Tüzüğü değişikliğini gündeme getirmiştik. Bu noktada eğer Meclis İçtüzüğünü hayata geçirirsek, yeni sisteme uyarlarsak çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" şeklinde konuştu.
'TABİAT GİBİ KANUNLAR YAPMALIYIZ'
Meclis'in güçlendirilmesi çerçevesinde, tabiat gibi vatandaşın kalbinde yer alacak yasaların yapılmasını arzuladıklarını anlatan Özkan, "Bundan sonra; doğru yasaları, tabiat gibi kanunları yapan bir parlamento göreceğiz. Bir sistem değişikliği derhal uygulamada bütün ihtiyaçları karşılamayı gerektirmiyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik ise de, aslında zihniyet olarak parlamenter sistemin uygulamalarını devam ettiren bir bürokratik yapı var. Bunu da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yasalarla uygulamada yapılacak değişikliklerle önümüzdeki süreç içerisinde başarılı bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini göreceğiz" şeklinde konuştu.
'İŞ UYGULAMADA BİTER'
Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yıllık sürede oturmasını beklemenin hayalcilik olacağını ifade ederek, "Gerek uygulamada, gerek sistemde yapılacak değişikliklerle hüsnü kabul görecektir. Parlamentoyu güçlendirmek adına, 'nöbetçi bakan' uygulamasına başlandık. Öyle yasaların yapılması lazım ki, vatandaşların kalbinde uzun süre karşılık bulan yasaların yapılması gerekir. Bunun için de yeni bir iç tüzüğün yapılması gerekiyor" dedi.
Özkan, yeni sistem ile birlikte, "Meclis'te denetim faaliyeti bitti" eleştirilerine ise "Engelleyici anlayışı ile çalışan denetim faaliyeti vardı. O da sadece hükümet kurmak, hükümet düşürmek anlayışı ile çalışan parlamento vardı. Bu da Türkiye'nin önüne bir istikrar sorunu getiriyordu. Her bir hatibin konuşması bir denetim faaliyetidir" diye konuştu.

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