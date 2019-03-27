AK Parti'li Özkaya: Terörden kaynaklı beka sorunumuz var

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın "Türkiye'nin beka sorunu yok" açıklamasını eleştirdi. Özkaya, "Elbette beka sorunumuz var, hem terörden hem de ekonomik terörden kaynaklı; ama Türkiye, milletiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunları aşabilecek güçtedir" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz- Taşıma- İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı ile Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından iş yeri temsilcileriyle 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz- Taşıma- İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay'ın katılımıyla Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkı'nda düzenlenen toplantıya; AK Parti'li milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Mehmet Zeybek, Hak- İş'e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı. İş yeri temsilcileri ve üyeler, Genel Başkan Toruntay'dan toplu sözleşme ve sosyal haklar konusunda bilgi aldı.

'BUNU YOK MU SAYACAĞIZ?'

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanı da olan AK Parti'li Ali Özkaya, CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın dün Afyonkarahisar'da yaptığı "Türkiye'nin bir beka sorunu yok" açıklamasını eleştirdi. Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu kaydeden Özkaya, şunları söyledi:

"Bugün bütün sanayi tesislerini gezdik. Türkiye'nin ayakta olduğunu, çalıştığını, ticaretin, ekonomisinin yürüdüğünü görüyoruz. Sıkıntılar olabilir mi? Dönemsel olarak olabilir; ama Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini hep beraber yaşadığımız ve gördüğümüz ortamda bunu yok saymak ve ülkemize yönelik dünyanın her yerindeki tehditleri yok saymak mümkün değil. 16 bin 500 kilometre uzakta bir terörist, Müslümanları katlediyor ve silahının üzerine 'Türkiye, Ayasofya, İstanbul, Konstantinopolis' yazıyor. Bunu yok mu sayacağız? 15 Temmuz'da yaşadığımız felaketi yok mu sayacağız? Afrin'de, El Bab'da, Cerablus'ta yaşadıklarımızı yok mu sayacağız? Irak'ta, Kandil'dekileri yok mu sayacağız? Gecenin 02.00'sinde bütün dünyanın banka ve borsaları kapalıyken doların bir anda 7 liraya kadar çıkmasını yok mu sayacağız? Dünyanın her yerinden ekonomik bombardımanı Türkiye'ye karşı bu tür operasyonları yok mu sayacağız? Elbette ki bu tür bir beka sorunumuz var, hem terörden hem de ekonomik terörden kaynaklı; ama Türkiye, milletiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunları aşabilecek güçtedir Allah'ın izniyle."

'KADROSUNA KAVUŞMUŞ 1 MİLYONA YAKIN ÜYE VE ÇALIŞANIMIZ VAR'

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay da toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Devam eden toplu iş sözleşmeleri olduğuna değinen Toruntay, şöyle konuştu:

"İşin detaylarına baktığımızda ülkemizin genelinde taşeron hadisesi diye uygulamalar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdesiyle bu taşeron çalışmalar 696 sayılı kanun ile giderildi. Şu anda kadro alamayan arkadaşlarımız da var ama sayıları çok az. 1 milyona yakın bu ülkede taşeron olarak çalışırken, bugün kadrosuna kavuşmuş üye ve çalışanlarımız var. Tabi ki 696 sayılı kanunla belirlenen ücret artışlarının çerçevesinin dışında mutlaka enflasyon farkının da dile getirilmesi gerekiyordu. Bunu da sendikamız ve konfederasyonumuz olarak dile getirdik ve bunun takipçisi olacağız. Özellikle belediyelerde, başkanlarımız kendi çalıştırdığı personellere direkt kadro ya da taşeronlardan geçen arkadaşlarımıza farklı ücret uygulamalarını gündeme getirdi. Birçok belediyede bunu aşmış vaziyetteyiz. İnşallah bu seçimi tamamladıktan sonra belediyelerde yapılan bu artışların kamu kurumlarında yapılmasını bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz."

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