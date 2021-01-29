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AK Partili Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti (Rasim Arı kimdir?)

29.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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AK Partili Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti (Rasim Arı kimdir?)

Son dakika haberine göre Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlık görevinden istifa etti.

Haftalardır Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceği konuşuluyordu. Başkan Arı kararını verdi ve belediye başkanlığından istifa etti.

Arı, düzenlediği basın toplantısında kararını açıklarken şu ifadelere yer verdi;

"18 aydır rahat yatak yüzü görmedim. Artık sağlığım kaldırmıyor. Görevimden istifa ediyorum. Cumhurbaşkanımızın emrinde ve izindeyim. Sakın ola ki bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip algı yapılmasın. Tedaviye çok sık gidip gelmem gerekiyor. Ölene kadar AK Partiliyim''

dasdsada

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

AK Parti'den aday olan Arı, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan seçilmişti.


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