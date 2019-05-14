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AK Partili Yeneroğlu'ndan 'Haluk Savaş' çağrısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK'lı Prof. Haluk Savaş'ın pasaport başvurusunun reddedilmesi sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili olarak AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da bir çağrıda bulundu.

AK Partili Yeneroğlu'ndan 'Haluk Savaş' çağrısı!

KHK ile ihraç edilip yargılandığı davada beraat eden Prof. Dr. Haluk Savaş’ın tekrar eden kanser hastalığı nedeni ile yurt dışında tedavi olmak için yeniden pasaport çıkarma talebi reddedildi. Konu sosyal medyada da gündem oldu.

Savaş, Twitter'dan yaptığı açıklama ile yaşadıklarını anlattı. Bir memurun kendisine KHK ile ihraç edildiği için pasaportunun iptal olduğunu ve bu nedenle de pasaport çıkartamayacaklarını söylediğini aktaran Savaş, "Bu KHK’ya karşı ne yapabiliriz?” diye sordum. “Kanser raporlarınızla birlikte CİMER’e yazın” denildi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti “geri kalan” 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile “yazışarak” geçireceğiz anlaşılan" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Yeneroğlu ise, konuyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

"Kendisini tanımıyorum. Bahsettiği konuyu araştırmadım ancak şahit olduğum benzer örnekler bana azap veriyor ve aynı zamanda terör örgütlerine karşı mücadelemizi de zaafa uğratıyor. İlgili idari birimlerin mahkeme kararının gereğini hemen yapacaklarına inanıyorum. Adalet gecikmemeli"


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yeneroğlu haluk savaş

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