AK Parti'nin Bartın mitingi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle gençlerimizin daha donanımlı, daha güçlü, daha mücehhez olmaları için her türlü hizmeti her daim onların hizmetine sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Kasapoğlu, kentin hizmetin en iyisine, en güzeline layık olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da kadınların, gençlerin ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Spor tesisleriyle, semt sahalarıyla, basketbol-voleybol alanlarıyla, tenis kortlarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla sizlere sporu yakınlaştırmaya, sporu sizlerin erişimine daha kolay sunmaya çalışacağız. Gençlik merkezlerimizle gençlerimizin daha donanımlı, daha güçlü, daha mücehhez olmaları için her türlü hizmeti her daim onların hizmetine sunacağız inşallah." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti: