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Ak Parti'nin Batman belediye başkan adayı Murat Güneştekin

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Batman belediye başkan adayı, kuruluşundan beri partide çeşitli görevlerde bulunan inşaat mühendisi Murat Güneştekin oldu.

Ak Parti'nin Batman belediye başkan adayı Murat Güneştekin

BATMAN, (DHA)- AK Parti'nin Batman belediye başkan adayı, kuruluşundan beri partide çeşitli görevlerde bulunan inşaat mühendisi Murat Güneştekin oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman belediye başkan adayının Murat Güneştekin olduğunu açıkladı. Güneştekin, 1971'de Siirt'in Kurtalan ilçesinde doğdu. İnşaat mühendisi Murat Güneştekin, siyasete 2002 yılında AK Parti üyeliği ile başladı. 2011 yılında AK Parti İl Başkanı seçilen Güneştekin, milletvekili adaylığı nedeniyle 2015'te bu görevinden istifa etti. Murat Güneştekin, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görev yaptı, 2017 Ekim ayında tekrar İl Başkanlığı görevine getirildi. Güneştekin, ASKON, İHH, TÜGVA ve ASRİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında istişare kurulu üyesi görevinde bulundu. Murat Güneştekin evli ve üç çocuk babası.

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