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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Çok mutluyum, çok onurluyum. Temennim altından kalkmak, bana güvenenleri mahcup etmemek nasip olsun diliyorum" - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Aday misyonuyla da çalmadık kapı bırakmayacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği mevcut başkan Fatma Şahin, "Çok mutluyum, çok onurluyum. Temennim altından kalkmak, bana güvenenleri mahcup etmemek nasip olsun diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Şahin, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurucularından olduğunu belirterek, "Şehrimin ilk kadın milletvekili oldum ve 3 dönem parlamentoda hem şehrimi hem Anadolu kadınını temsil ettim. Sonra Aile Bakanlığı yaptım. Şu anda mevcut görevim Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı." diye konuştu.

Şahin, "Hem halkın hem de Hakk'ın rızasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanı bize açmasıyla ve partimin, teşkilatımın sapasağlam arkamda durmasıyla yeniden görev verildi. Çok mutluyum, çok onurluyum. Temennim altından kalkmak, bana güvenenleri mahcup etmemek nasip olsun diliyorum." dedi.

- "Aday misyonuyla da çalmadık kapı bırakmayacağız"

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği mevcut başkan Alinur Aktaş ise 2,5 yıl ilçe yöneticisi, 14,5 yıl da belediye başkanı olarak 17 yıldır AK Parti davasının içinde bulunmaktan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı yolu yürümekten büyük onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Bir yıldır devam ettirdiği belediye başkanlığı görevine bugün itibarıyla partisi tarafından bir kez daha aday gösterilmekten kıvanç duyduğunu ifade eden Aktaş, bunun büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Aktaş, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bursa çok kadim ve özellikli bir şehir. Türkiye'nin 4'üncü büyük nüfusuna ve 2'nci büyük ticaret hacmine sahip bir şehir. Bursa'mızı gelecek vizyonuna ekibimizle beraber taşımak inşallah bugünden sonra bizim sorumluluğumuzdadır. Bu manada bir taraftan belediye başkanlığı görevimizi ifa ederken, 31 Mart 2019 tarihine kadar aday misyonuyla da çalmadık kapı bırakmayacağız. Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor biliyor. 17 yıldan beri, kurulduğumuz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri çok ciddi destekliyor. İnşallah inanıyorum biz bu desteği biraz daha artırarak, teyit etmiş olacağız bu seçimle beraber. Bugün beni yalnız bırakmayan il başkanıma, milletvekillerine, teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlarımız çok daha güzel olacaktır."

Bolu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de "Rabb'im utandırmasın. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, parti teşkilatımıza ve bu süreçteki desteklerinden dolayı Bolu halkına şükranlarımı sunuyorum. Bugün 'Bismillah.' dedik. 31 Mart'ta Bolu'da belediye başkanı olarak devam edeceğiz inşallah, onu umuyoruz." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen eski AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "İnşallah şehrimiz için memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

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