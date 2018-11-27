AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin yerel seçimlerde Muş Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Feyat Asya oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'nin Muş Belediye Başkan adayının mevcut başkan Feyat Asya olduğunu açıkladı.

Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkan adayı gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerel seçimi kazandıktan sonra hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Asya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Muş Belediye Başkanlığına tekrardan aday gösterdiği için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve mensubu olmakla gurur duyduğum partimin tüm kademelerine teşekkür ediyorum. Tek bir hedefimiz var, 31 Mart’ta tekrar seçimi kazanarak halkımıza hizmet etmek. Ankara'dan döndükten sonra seçimlere ara vermeden çalışacağız."

- Feyat Asya'nın öz geçmişi

Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Asya, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.