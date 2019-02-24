AK Parti'nin Hatay mitingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için imalattan, enerjiye, sağlıktan yatırıma pek çok sektörde yerli üretimi daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.

Varank, Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını belirten Varank, Hataylıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini bugün çok farklı gösterdiklerini söyledi.

Hatay'ın medeniyet, hoşgörü ve ensar şehri olduğunu ifade eden Varank, "Siz tüm dünyanın gözünü kapattığı, arkasını döndüğü bir zamanda mazlumlara sahip çıktınız. Siz tüm dünyaya insanlık, medeniyet nedir öğrettiniz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Kentin sadece kültür ve turizmde değil sanayide ve üretimde de hem bölge hem de Türkiye için çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bir ay önce yine buradaydık. İlimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok hayırlı olacak bir makine fabrikasının açılışını yaptık. Sanayicilerimiz, esnafımız, gençlerimiz ve girişimcilerimizle bir araya geldik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği her şehrin nabzını bizzat yerinde tutması ve yerel dinamiklere göre politikalar oluşturmasıdır. Biz de Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanını geziyor, üreticilerimizin sorun ve önerilerine yerinde çözümler buluyoruz. Saniye sektörü ülkemizin lokomotifi. Sektörü desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın reel sektör istihdamına ilişkin çok güzel müjdeleri olmuştu. Asgari ücret ve 5 puanlık prim indirimi desteklerimiz devam ediyor. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk bir indirim yaptık. OSB'lerde arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Şimdi en önemli yapısal reformu yerlileştirme alanında yapacağız. Yerli kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanıp, üretip, ithal bağımlılığını azaltacağız. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için imalattan, enerjiye, sağlıktan yatırıma pek çok sektörde yerli üretimi daha da yukarılara taşıyacağız."