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AK Parti'nin Hatay mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır"

HATAY (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır." dedi.

Erdoğan, partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşlara, HDP'li yöneticilerin açıklamalarını izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların kim olduğu ortada, ne diyor? 'Kürdistan' diyor, bir defa kendine gel, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Buradan ekranları başından bizi izleyen milletime de seslenmek istiyorum. Ülkemi bölmeye çalışan terör örgütü destekli bu adamlara, bu siyasi partiye, onun destekçisi CHP'ye, İYİ Parti'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız. Bunlara da gereken dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan ve bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz." diye konuştu.

- "Bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin ambleminden korkanlar, neden korkuyor? Çünkü o amblemin 'çöp, çamur, çukur' olduğunu çok iyi biliyorlar. O amblemin 'yokluk, yoksulluk, yolsuzluk' olduğunu gayet iyi biliyorlar. O amblemin 'bakımsızlık, başarısızlık, becerisizlik' demek olduğunu çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 94 seçimlerinde CHP'den İstanbul'u teslim aldığında çöp, çukur ve çamur olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yokluk, yoksulluk ve yasaklar vardı. Hemen aldık ve pırıl pırıl bir İstanbul meydana getirdik ve şu andaki İstanbul'a öyle geldik. İstanbul'daki adayları çıkmış ve utanmadan ne diyor biliyor musunuz? 'AK Partili belediyelerde kültür merkezi bile yok.' diyor. Sen herhalde uzayda yaşıyorsun. Hemen hemen tüm ilçelerimizde kongre merkezlerinden tut, millet kıraathaneleri, millet bahçesine... Ne diyor biliyor musunuz? 'Bütün mesire yerleri milletin bahçesidir.' diyor. O ayrı, milletin bahçesi özellikleriyle ayrı bir şey. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.

Benim milletim bunların cemaziyelevvelini de ruhu da çok iyi bilir. Yalan, çünkü Genel Başkanından öğrenmiş. Akşam yalan, sabah iftira. Üçkağıtçılık adeta bunların içine sinmiş. Beceriksizlik, kifayetsizlik, iş bilmezlik bunların karakteri olmuş. Tencere yuvarlanır kapağını bulurmuş, bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının da desteğiyle zillet ittifakını kurdular. Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu dahi kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır."

HDP'nin kongrelerinde, Türk Bayrağı asılmadığını ve İstiklal Marşı okunmadığına işaret eden Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omza yürüyeceksiniz? İyi Parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz. Ve tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. Son olan söylüyorum, öncekileri saymıyorum, 2,5 milyon tazminat ödeyecek, ben de bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Bunu tabii ki kendisi de ödemiyor, bunun için bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecekler." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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