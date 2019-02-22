AK Parti'nin Muğla mitingi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras İçme Suyu Projesi'ne bu yıl başlanacağını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına tüm Muğlalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir araya gelip hasret giderdiğimiz bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda coğrafyamızın tüm renkleri var, bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda zalimin karşısında hakkın, haklının yanında durmakla nam salmış yiğitler var. Bu meydanda terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimizin cesareti var. Bu meydanda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehitlerimizin gölgesi var. İşte bunun için diyoruz ki Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır. Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır." diye konuştu. Muğlalıların İstiklal Harbi'ne katılırken, "Kuvayımilliye'yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır." diyerek yola çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Biz de diyoruz ki 31 Mart gönül belediyeciliğini amil, rabiamızı hakim kılmak esastır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşlardan AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin adaylarına destek istedi. - "37 gün kaldı, çalışalım ve bu işi bitirelim" "Allah aşkına yıllar yılı bu Muğla'yı bu CHP zihniyeti yönetti mi? Ne yaptılar?" diye soran Erdoğan, "Şöyle başımızı iki elimizin arasına alalım, ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor, öyle mi? Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz. Bak 37 gün kaldı, çalışalım ve bu işi bitirelim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettiklerini, yatırım yaptıklarını ve eser ortaya koyduklarını belirterek, Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." sözlerini hatırlattı. "İşte buyurun, biz eserlerimizle varız." ifadesini kullanan Erdoğan, Muğla'ya bugüne kadar "20 katrilyon lira tutarında yatırım" yaptıklarını söyledi. Eğitimde 3 bin 79 yeni derslik kazandırdıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 710 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını anlatan Erdoğan, gelecek yıl toplamda 4 bin kişi kapasiteli 3 yurt binası daha açacaklarını ifade etti.

İlçelerde yapılacak yurtlarla ilgili arsa tahsisi ve proje çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Muğla, Fethiye ve Milas'a gençlik merkezleri yaptıklarını, Bodrum ve Marmaris gençlik merkezi ve spor salonlarının proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve mevcut stadın yerini de millet bahçesi yapma çalışmalarının sürdüğünü, millet bahçesinin bir köşesine de yaklaşık bin metrekarelik millet kıraathanesi yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bu CHP'liler var ya ben 'kıraathane' diyorum onlar ne anlıyor? Kumarhane. 'Dervişin zikri neyse fikri de odur.' diye bir söz var ya ama la teşbih bunlardan derviş falan olmaz o ayrı mesele. Ama bunlar yatıp kalkıp kumarla meşguller, 'Kıraathane nedir?' diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir." diye konuştu. - "Biz hizmet belediyeciliği diyoruz" Erdoğan, kıraathanelerde her tür hizmetin olacağını dile getirerek, "Benim gençlerim de oraya gelecekler hem derslerini çalışacaklar hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle 'Ya benim ne devletim varmış, benim ne belediyem varmış'. Bunu diyecekler. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanda bulunanlar arasında ağlayan bir vatandaşı gören Erdoğan, "Ağlama, ağlıyorsun beni de ağlatacaksın." diye seslendi. Muğla'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınları ve engellilere 1,1 milyar lira destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sağlık alanında da 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesinin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere 33 tesisi Muğla'ya kazandırdıklarını, 150'şer yataklı Bodrum ve Milas devlet hastaneleri ile 100 yataklı Yatağan Devlet Hastanesinin de yapımının sürdüğünü söyledi. Milas'taki hastaneyi bitirmek üzere olduklarını ifade eden Erdoğan, "Maalesef Büyükşehir Belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Eğer biraz daha böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz." dedi. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir gecikme yaşandığını, onu da çözeceklerini aktaran Erdoğan, atıl durumdaki 100 yataklı Menteşe Devlet Hastanesini modernize ederek hizmete sunmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Marmaris'e de 150 yataklı bir hastane kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, yer tahsisinin yapıldığını, projenin hazırlandığını, yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdiklerini ve yürürlüğe koydukları imar barışıyla 321 bin Muğlalının sorununu çözdüklerini söyleyen Erdoğan, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nin, Karabağlar'daki Kırkahvesi Mescitleri'nin ve Koca Mustafa Efendi Kütüphanesi'nin de aralarında olduğu 46 tarihi eseri restore ederek hizmete sunduklarını ifade etti. Erdoğan, Menteşe Kurşunlu Camisi'nin restorasyon projesinin hazırlandığını en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Muğla'daki bölünmüş yol uzunluğunu 90'dan 450 kilometreye çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Farkımız bu." ifadesini kullandı. Kalkan-Seydikemer-Fethiye güzergahındaki Göcek Tünelleri'ni ve Milas ile Söke ilçeleri arasındaki Karacabel tünellerini hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, yapımı devam eden Muğla-Kale-Tavas-Denizli-Serinhisar ayrımı yolunu, Marmaris ayrımı Köyceğiz yolunu, Akçaova-Yatağan ayrımı Kavaklıdere yolunu ve Kavaklıdere ayrımı Bozdoğan yolunu bu yıl tamamlayacaklarını söyledi. Erdoğan, Marmaris-Datça yolu, Milas-Yatağan yolu ve Bodrum-Turgutreis ayrımı Yalıkavak yolunu gelecek yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarının yeni dış hatlar terminal binasını büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, 2003 yılında 2 milyon 255 bin yolcusu olan Dalaman Havalimanı'nda bu rakamı geçen yıl 4,5 milyona çıkardıklarını söyledi. Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiğini 1 milyon 599 binden 4 milyon 186 bine çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Nereden nereye?" dedi. Ören ve Turgutreis yat limanlarını, Bodrum ve Güllük iskelelerini tamamlayarak şehre kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, geçen yıl Muğla'ya 4,5 milyon turist geldiğini bildirdi. Erdoğan, Muğla'da 6 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini, 6 baraj ve 8 göletin inşasının sürdüğünü belirterek, "İçme suyu yatırımları büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işidir. Baktık bu CHP'li belediyelerden iş çıkmıyor, Muğla susuzluktan kavrulmaya doğru gidiyor, hemen meseleye el attık, Devlet Su İşlerini devreye soktuk. Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras İçme Suyu Projesine bu yıl başlıyoruz." diye konuştu.