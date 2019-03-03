AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret Yeni'nin projeleri tanıtıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'da, büyükşehir ve ilçeleri Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyadığımız zaman şimdiye kadar yapılmamış hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız, kazanımlarımızı koruyacağız. En önemlisi de kardeşliği, Adanalılık duygusunu büyüteceğiz." dedi.

Çelik, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Adana'nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kendisinin de Adanalı olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bir başkası Adana'dan bahsettiği zaman yollardan, sokaklardan, tarihi eserlerden, Taş Köprü'den barajdan, güzelliklerden bahseder. Bunlar Adana'nın nakışlarıdır, mücevherleridir, vazgeçilmez ziynetleridir. Ama biz burada doğanlar, Adana'dan bahsettiğimiz zaman başka bir şeyden bahsederiz. Adana, bizim için yollar, köprüler, barajlardan önce yeryüzüne geldiğimizde ilk nefes aldığımız yerdir. Adana bizim ilk büyüdüğümüz, ilk ağladığımız, yürümeyi öğrenirken topraklarına düştüğümüz Çukurova'nın sahibi olan yerdir. Adana bizim aşık olduğumuz, sevdalandığımız, hüzünlendiğimiz, kederlendiğimiz yerdir. Adana bizim ruhumuzdur, sevdamızdır, şiirimizdir, sevgimizdir. Onun için Adana'nın sokaklarında yürürken okula gittiğimiz ilk zamanları, okuma yazma öğrendiğimiz zamanları hatırlarız. Adana'da bir mekanın önünde dururken ilk ezberlediğimiz şiiri hatırlarız. En çok kahkaha attığımız arkadaşlarımızı hatırlarız. Sokaklarda düşüp de ayaklarımızın yara olduğu zamanları hatırlarız. Başımıza düşen yağmur tanelerini hatırlarız. Onun için başkası için Adana bir şehirdir ama bizim için şehirden öte bir şiirdir, mekandır, yuvadır."