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Akademisyen Aylin Sözer’in ailesinin avukatından açıklama

31.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Akademisyen Aylin Sözer’in ailesinin avukatından açıklama

Maltepe’de öldürülen akademisyen Aylin Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, Sözer’in defnedildiği mezarlık önünde basına açıklamada bulundu.

Maltepe’de öldürülen akademisyen Aylin Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, Sözer’in defnedildiği mezarlık önünde basına açıklamada bulundu. Göler yaptığı açıklamada, “Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Maltepe’de geçtiğimiz Salı günü Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, Sözer’in defnedildiği mezarlık önünde basına açıklamada bulundu.
Göler yaptığı açıklamada, “Maktul’ün ailesinin avukatıyım. Bugün Türkiye’de bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dosya hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma aşaması devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız. Bunun dışında bizim tarafımızdan herhangi bir şey açıklanmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.
Öte yandan, avukat Göler, olayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, ailenin izni olmadığı gerekçesiyle cevap veremeyeceğini belirti.

Akademisyen Aylin Sözer’in ailesinin avukatından açıklama

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