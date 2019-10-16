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Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin kıyafetleri Moda Tasarım bölümü tarafından üretiliyor.2017 yılında açılan Moda Tasarım bölümü "Kendi kendine yeten üniversite” sloganından çıkarak üniversitedeki öğretim üyelerinin cübbelerinin üretimine başladı.Hitit Üniversitesine özgü tasarlanan cübbelerde Hitit medeniyetinin desenlerinın yanı sıra bir de Hititlere ait atasözü bulunuyor.Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Hacer Yücel, bölümün 2017 yılında ilk öğrenci alımı yaptığını belirterek ilk mezunlarını da geçtiğimiz yıl verdiğini söyledi.“Kendi kendine yeten üniversite” sloganından yola çıkarak Moda Tasarım bölümü olarak ilk olarak öğretim üyelerinin cübbelerini üretmek olduğunu dile getiren Yücel, “Cübbelerimizin bütün aşamaları işlemesinden üretimine kadar bölümümüzde yapılıyor.

Hitit Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin kıyafetleri Moda Tasarım bölümü tarafından üretiliyor.
2017 yılında açılan Moda Tasarım bölümü "Kendi kendine yeten üniversite” sloganından çıkarak üniversitedeki öğretim üyelerinin cübbelerinin üretimine başladı.
Hitit Üniversitesine özgü tasarlanan cübbelerde Hitit medeniyetinin desenlerinın yanı sıra bir de Hititlere ait atasözü bulunuyor.
Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Hacer Yücel, bölümün 2017 yılında ilk öğrenci alımı yaptığını belirterek ilk mezunlarını da geçtiğimiz yıl verdiğini söyledi.
“Kendi kendine yeten üniversite” sloganından yola çıkarak Moda Tasarım bölümü olarak ilk olarak öğretim üyelerinin cübbelerini üretmek olduğunu dile getiren Yücel, “Cübbelerimizin bütün aşamaları işlemesinden üretimine kadar bölümümüzde yapılıyor. Bunun kısmı zamanlı öğrenci çalıştırarak gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar adece kendi üniversitemizin öğretim üyelerinin cübbelerinin üretimini gerçekleştirdik” dedi.
Cübbelerin tasarımının Hitit Üniversitesi’ne özgü olduğunu dile getiren Yücel, “Öğretim üyelerinin cübbelerinde Hitit medeniyetinin desenleri kullanılıyor. Bu tasarım sadece üniversitemize özgü. Kol renkleri de fakültelere göre değişmekte. Ayrıca cübbelerde Hititlere ait ’Kuş yuvasına sığınır yuvası da onu korur’ atasözünü nakşettik. 2013 yılından itibaren akademisyenlere cübbe yapmaya başladık. Daha önce cübbelerimiz Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesinde üretilip geliyordu. Ancak ölçülerde standartlarda bazı problemler yaşanıyordu” dedi.
Akademisyenlerin kıyafetlerinin yanı sıra Hitit desenleriyle hediyelik panolar ürettiklerini anlatan Yücel, sempozyumlara gelen misafirlere bu panoları hediye olarak takdim ettiklerini kaydetti.
Moda Tasarım bölümü olarak sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirten anlatan Yücel, “Geçen yıl zihinsel engelli ve otizmli öğrencilere atölye çalışması yaptık. Onlara yönelik kolaj çalışmaları becerilerini destekleyecek uygulamalar yaptırdık. Velilerimizin ve çocuklarımızın memnun kalmasından dolayı bu yılda ikinci bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Moda Tasarım bölümü yeni bir bölüm olmasına rağmen gerek üretim gerek tasarıma da Çorum sanayisini destekleyecek bütün alt yapı ve ekipmana sahibiz” diye konuştu.
Öğretim üyeleri Mücella Baylavlı ve Aysun Molla Kesoğlu ile birlikte bir ekip olduklarını dile getiren Yücel, bölüm öğrencileriyle birlikte daha güzel çalışmalara imza atmayı planladıklarını ifade etti.

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor

Akademisyenlerin cübbelerini kendileri üretiyor
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