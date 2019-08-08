Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati, vazgeçilmez bir konu." dedi.

Akar, KKTC'deki temasları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, "Kıbrıs bizim milli davamız, bunun hiç tartışması yok. Bizim Kıbrıs Türk halkı ile kader birliğimiz var." dedi.

Bu birlikteliğin önemine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati, vazgeçilmez bir konu. Bunu her platformda tekrar tekrar ifade ediyoruz. Bu temelde hiçbir modeli de dışlamadık, dışlamıyoruz. Hiçbir modeli dayatmıyoruz. Bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, sırf müzakere olsun diye de yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşünüyor, değerlendiriyoruz. Kıbrıs gerçekten bizim için çok önemli, hayati bir konu. Kıbrıs'ın ayağına bir diken batsa 82 milyon bundan rahatsız olur ama Kıbrıs'ta bir gül açsa bundan da son derece mutlu olur."