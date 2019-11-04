Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yılında, 'nice 17. yıllara' duasıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için, yeniden vira bismillah." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin inanç ve tarihine tam bir bağlılıkla, milli şuurla kurulan AK Parti'nin, milli şahlanış ve duruşun, milli dava ve siyasetin temsilcisi olarak milletin büyük bir teveccühü ile 17 yıl önce iktidara geldiğini anımsattı.

"Cumhuriyet döneminde, milletimize hizmet terazisini elimize aldığımızda, 80 yılda yapılanları terazinin bir kefesine, son 17 yılda yapılanları diğer kefesine koyduğumuzda AK Parti döneminde yapılanların ağır bastığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullanan Akbaşoğlu, Türkiye'nin tarihinde Karlofça Antlaşması'ndan bu yana iki ileri hamlenin bulunduğunu, birincisinin merhum Necmettin Erbakan - Bülent Ecevit hükümetinde Kıbrıs Barış Harekatı, ikincisinin ise 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatları olduğunu vurguladı.