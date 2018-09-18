Akçakale'de belediye kreşi açıldı

Hadi KURT-ŞANLIURFA (DHA)AKÇAKALE'de Belediye Kreş ve Gündüz Bakımevi hazırlıklarını tamamlanmasının ardından Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan'ın katılımıyla ilçeye hizmet veremeye başladı. Akçakale ilçe merkezinde ulaşımın kolay olduğu, 3 kattan oluşan Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklara sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinin verildiği, çocukların kişisel gelişimleri için her detayın düşünüldüğü kreş eğitim vermeye başladı., Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Kreş ve Gündüz Bakım Evinin milletine ve değerlerine bağlı bireyler yetiştireceğini belirterek, İçinde bulunduğumuz bina Akçakale Belediyesine ait atıl durumda olan ve kullanılmayan bir soğuk hava deposu idi. Bu soğuk görünümlü binayı yıkarak yerine çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakım evi yaptık. Akçakale'de ilk ve tek olan Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım evine gelen her çocuğu dini, milli ve manevi değerlere sahip birer birey olarak yetiştirmek öncelikli hedefimiz dedi.
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