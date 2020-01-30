Akciğerler sigaranın hasarını onarma konusunda "büyülü" bir beceriye sahip

Bırakılması halinde akciğerlerin sigaranın yol açtığı hasarı onarma konusunda "büyülü" bir beceriye sahip olduğu bildirildi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan ve İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, akciğerde sigaranın hasarından kaçınmayı başaran küçük bir grup hücrenin, eski tiryakilerde sayıca çoğaldığını ortaya koydu. Bu etkinin, bırakmadan önce 40 yıl boyunca bir paket sigara içmiş kişilerde bile gözlendiği vurgulandı.

London's Global Üniversitesi ve Wellcome Sanger Enstitüsünce yürütülen araştırma çerçevesinde sigaranın genetik etkilerini gözlemlemek için sigara tiryakisi, eski tiryaki, hiç sigara içmemiş kişi ve çocuklardan alınan akciğer biyopsileri incelendi.

Bu biyopsilerden elde edilen 632 tekil hücrenin dizilimi yapan bilim insanları, normal akciğer hücrelerindeki genetik değişim örüntülerine odaklandı.

Uzmanlar, kanserli olmasalar bile sigara tiryakilerinde 10 akciğer hücresinden en az 9'unda 10 bine kadar fazladan genetik mutasyonun var olduğu, bu mutasyonlara doğrudan sigaradaki kimyasalların yol açtığı bulgusunu elde etti. Hasarlı hücrelerin dörtte birinden fazlasında en az bir kanser yapıcı mutasyon görüldü.