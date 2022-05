Akciğerlere ne iyi gelir? Akciğere iyi gelen yiyecekler nelerdir, evde tedaviyi desteklemek için neler yapılabilir?

Temiz hava soluk borusundan geçtikten sonra akciğerlere, oradan da bronşçuklara gelir. Solunan havadan alınan oksijen burada kana karışır. Bununla eş zamanlı olarak karbondioksit kandan atılır ve nefes vermeye başladığınızda vücudunuzdan uzaklaştırılır.

Akciğerler vücudumuzun göğüs boşluğunda bulunur. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki adettir. Sağ akciğer, sol akciğere göre daha büyüktür çünkü sol akciğer kalp ile aynı yeri paylaşır. Sağ akciğer üç lobdan, sol akciğer ise iki lobdan oluşur. Akciğerlerin dışını plevra adı verilen kaygan ve ince bir zar tabakası kaplar. Bu zar aynı zamanda akciğeri koruma görevi de üstlenir. Akciğerlerin yapısı süngerimsi olup esnektir ve göğüs kafesi tarafından korunur. Erişkin bir erkekte tek bir akciğer ortalama 1.300 gram ağırlığındadır. Ortalama kan hacmi ise 2-3 litredir.

Solunum sistemimizde başrol oynayan akciğerlerimiz, havadaki oksijenle beraber aldığımız toksinleri süzdüğünden vücudumuz için hayati bir öneme sahiptir. Vücudumuzdaki tüm hücre ve dokuların oksijen bakımından zengin kanla beslenmesini sağlamak adına akciğerlerinizi sağlıklı tutmamız ve düzgün çalışmasını sağlamamız gerekir.

Akciğere İyi Gelen Yiyecekler

Akciğerleriniz yaşamınız boyunca gerekli oksijeni vücudunuza kazandırırlar. Temiz havayı alarak gerekli oksijeni tüm organlara taşımak ve kirli havayı vücuttan atmak için dakikada 12 ila 20 kez yani günde 25 bin kez nefes alıp vermemize yardım ederler ve hiç durmadan çalışırlar. Sağlıklı, doğal ve doğru gıdalar ile beslenerek daha verimli ve özgür nefesler alabilmemiz mümkün.

Akciğer sağlığınızı iyileştirmenin en pratik ve doğal yolu akciğeri temizleyen gıdalarla beslenmeye başlamaktır. Akciğerlerinizi temizlemeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilecek gıdalar aynı zamanda genel vücut sağlığınıza da oldukça faydalı olurken diğer organlarınızın çalışma fonksiyonlarını da geliştirmeye ve artırmaya yardımcı olur.

1. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler, akciğeri güçlendiren besinler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu sebzeler akciğer sağlığınızı korumak için değerli birçok bileşen içerir. Yeşil yapraklı ve turpgillerden oluşan sebzeler antioksidan özellikleri sayesinde akciğerlerinizdeki ve vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Akciğerlere iyi gelen yiyeceklerin başında turpgil sebzeler gelir. Lahana, Brüksel lahanası, kara lahana, alabaş, karnabahar, brokoli turpgil sebzelerdir. Bunların yanında keçiboynuzu, ebegümeci gibi besinler de akciğerleri ve kanı temizler, sigaranın zararlı etkilerini düzeltir.

2. Karotenoidli Besinler

Akciğerlerinize detoks yapmaya ve ciğerlerinizin kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacak bir besin grubu da karotenoid içeren besinlerdir. Kısaca tanımlamak gerekirse karotenoid, bitkinin yapısında bulunan ve bitkiye sarı ve kırmızı arası renkler veren bir pigment türüdür. Domates, havuç, lahana, kırmızı biber, tatlı patates gibi sebzelerde bulunur. Karotenoidler, hücre ve doku üzerinde kanser önleyici etkiye sahip antioksidanlardır.

Karotenoid açısından zengin olan gıdaların akciğer sağlığı üzerindeki etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Araştırmacılar, akciğer kanserinin önlenmesinde karotenoid içeren gıdaların önemli etkileri olduğunu saptamışlardır. Özellikle domateste bulunan ve domatese kırmızı rengini veren likopen pigmentinin, akciğer sağlığını güçlendirdiği ve domates kabuğunun güçlü bir antioksidan olduğu görülmüştür.

3. Omega-3 Yağ Asitleri İçeren Besinler

Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalarla beslenmek, akciğerlerin temizlenmesine ve akciğerlerinizin etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Omega-3 açısından zengin olan,

Uskumru

Keten tohumu ve yağı

Balık yağı

Kuruyemişler

Yumurta

gibi önemli besinler akciğerlerdeki iltihapları azaltırken zihinsel gücü de arttırır. Araştırmacılar, Omega-3 açısından zengin besinlerle beslenilmesinin kanın akciğerlerden etkili bir biçimde akmasına yardımcı olduğunu, inflamatuar ve enfeksiyöz solunum hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğunu söylüyorlar. Omega-3 bakımından zengin olan takviyeler kullanmak da akciğerlerinizin sağlıklı kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

4. Flavonoid İçeren Gıdalar

Flavonoidi kısaca tanımlamak gerekirse, hemen hemen tüm meyve ve sebzelerde bulunan çeşitli bitkisel maddelerdir diyebiliriz. Ayrıca flavonoidler karotenoidlerle birlikte, meyve ve sebzelerdeki canlı renklerden sorumlu bitki kimyasalları grubudur. Flavonoid içeren meyveler akciğerleri doğal yollarla temizlerken diğer organlar üzerinde de antioksidan bir etki gösterir. Akciğer kanserine iyi gelen meyveler arasında;

Greyfurt: İyi bir antioksidan olan greyfurt içerdiği bol miktarda C vitamini ve naringen adı verilen flavanoid ile akciğer kanserine sebep olan enzimlerin aktivasyonunu engeller. Akciğerle ilişkili bir hastalık olan astım ataklarının azalmasını sağlar, nefes darlığı ve bronşite iyi gelir. Şiddetli öksürüğü ve burun tıkanıklığını önler. Günde bir bardak greyfurt suyu içmek, akciğer hastalıklarına karşı korunmada yeterli olur.

Ananas: İçerdiği bromelain maddesi akciğer kanserinin tümör ve kanser hücrelerinin gelişimini durdurur. C vitamini açısından oldukça zengin olması, antioksidan özelliğini de güçlendirir.

Papaya: Bol miktarda A vitamini içermesi sebebiyle akciğer kanseri ve diğer akciğer hastalıklarından vücudu korur. Akciğer kanseri riski olan hastaların günlük beslenmelerine eklemesi büyük yarar sağlar.

Elma: Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve antioksidan özelliği olduğu için günde bir tane elma yemekle hem akciğer kanserine hem de diğer akciğer hastalıklarına karşı bir önlem almış oluruz. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre elma haricinde hiçbir meyvenin kanseri önlemede tek başına yeterli olmadığı bildirilmiştir. Yine Utrecht Üniversitesi tarafından 1200 hamile kadında yapılan araştırmada, anne adayları hamilelikleri süresince düzenli olarak elma yemişler. Bu araştırmanın neticesinde deneklerin çocuklarında astım görülme riskinin %50 azaldığı belirtilmiştir.

Nar: En kuvvetli antioksidan miktarına sahiptir ve içeriğinde flavanoidler ve polifenoller vardır. Bağışıklık sistemini destekleyen ve kanser karşıtı bir meyve olma özelliği taşıyan nar, kanserli hücrelerin çoğalmasını önler.

Yaban Mersini: Akciğerlerin sağlıklı olmasını sağlayan C vitamini bakımından çok zengin bir meyvedir. Ayrıca bakır ve ellagic asit yönünden zengin olması da kanserle mücadelede gereksinim duyulan bileşenlerdir.

Kiraz: İyi bir antioksidan olan kiraz, içinde flavon denilen bir madde ihtiva eder. Flavon özellikle akciğer kanserinin oluşumu ve ilerlemesinde etkilidir.

Şeftali: Hücrelere zarar veren serbest radikallerin temizlenmesinde önemli rol oynayan şeftali, klorojenik asit adında önemli bir antioksidana sahiptir.

5. Sarımsak

Vücut için faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, ilaç olarak kullanıldığında akciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Sarımsağın yapısında bulunan allisin isimli bileşik, vücudumuzda güçlü bir antibiyotik olarak görev yapar. Akciğerlerimizin tıkanmasına sebep olan bakteriyel enfeksiyonları öldürmeye yardımcı olur. 2013 yılında yapılan bir çalışma çiğ olarak tüketilen sarımsağın akciğer kanserini önleyebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmacılar, sarımsağın sigaradan ve kötü hava kalitesinden kaynaklanan akciğer hasarlarını tersine çevirebileceğini de keşfettiler. Bu yüzden akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir diye sorduğunuzda sarımsak diye cevap verebiliriz.

6. Yeşil Çay

Akciğerlerinizin sağlıklı ve aşırı mukus içermemesinin bir yolu da düzenli olarak yeşil çay içmektir. Yeşil çaydan elde edilen ekstratlar, C vitamininden daha güçlü antioksidanlar içerir. Yapılan çalışmalar yeşil çay içmenin akciğer kanserine karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çin’de yapılan başka bir araştırmada, sarımsak gibi, yeşil çayın da sigaradan kaynaklanan akciğer hasarını onarmaya yardımcı olduğunu bulunmuştur.

7. C Vitamini

Akciğerler gece gündüz demeden uyku esnasında bile aralıksız çalışmaya devam ederler. Nefes alıp verme sırasında da birçok zararlı maddelere maruz kalırlar. Akciğerleri temizleyen meyvelerin en başında C vitamini içeren meyveler gelir. C vitamini solunum sağlığı ve akciğerleriniz için önemli bir antioksidandır. Ciğerlerinizi detoksize etmeye yardımcı olan C vitamini, tütün dumanına maruz kalan akciğerlerinizdeki serbest radikalleri yok etmede görev alır. Domates, acı biber, biber, bal kabağı, zerdali, havuç, limon, portakal, mango, mandalina, kavun ve kivi bolca C vitamini içerdiğinden ciğerleri güçlendirir, sağlıklı çalışmasını sağlar, zararlı toksinlerden arındırır ve oluşan hasarları onarır.

8. Zencefil

Soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonları nedeniyle solunum problemleriniz olduğunda zencefil tüketerek akciğerlerinizin temizlenmesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Zencefil, anti-inflamatuar (iltihap sökücü) özelliğe sahip doğal bir temizleyici besindir. İltihaplanmayı azaltmak için zencefil kullandığınızda solunum yollarındaki enfeksiyonların iyileşmesi hızlanır ve bronşiyal tüplerinizi tıkayan mukus miktarının azalması sağlanmış olur. Yapılan çalışmalarda zencefilin astım ve diğer solunum semptomlarını azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca iltihap sökücü özelliği ile akciğer kanseri hücrelerini inhibe etme potansiyeli göstermiştir.

9. Zerdeçal

Zerdeçal, zencefil ile yakından ilişkilidir ve akciğer iltihabına iyi gelen gıdalar arasındadır. Özellikle çayınıza zerdeçal ve zencefil ekleyerek akciğer ve vücut sağlığınızı kuvvetlendirebilirisiniz. Zerdeçal aynı zamanda akciğerlerinizdeki sigara dumanının ve havadaki kirliliğin zararlı etkilerini dengeler.

Akciğer Dumanlanmasına Ne İyi Gelir?

Tıp dilinde tüberküloz olarak bilinen hastalık, halk arasında ciğerde akciğer dumanlanması olarak bilinir. Tüberküloz hastası kişiler enerji bakımından zengin yiyeceklerle beslenmelidirler. Yüksek kalorili gıdalar, kişinin zamanla hastalıktan dolayı kilo kaybetmesine engel olabilir. Bu hastalıkla mücadelede

Yeşil sebzeler

Yulaf

Tüm tahıl ürünleri

Yağsız süt ve yoğurt

Yumurta

Soya

Badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişler

Elma, muz ve nar hastanın hızla kilo kaybetmesine engel olur. Ayrıca kişinin protein bakımından zengin besinlerle beslenmesi gerekir. Bazı hastaların günlük beslenmelerine ek olarak protein toz karışımları ve vitamin takviyeleri almaları gerekir.

Akciğerler Nasıl Sağlıklı ve Temiz Tutulur?