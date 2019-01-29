Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, okullarda başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen aileler, kayağın keyfini çıkarıyor. Kimi tatilciler ise kızakla kayağı tercih ediyor. 1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde taticiler karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da tadını çıkarıyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, okullarda başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri kayak yapmanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar kızakla kaymayı tercih ediyor. 2 bin rakımlı zirveye de çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor.

Karnesini aldıktan sonra yarıyıl tatili için Akdağ’a gelen Toprak Bulut, "Burası çok zevkli ve çok eğlenceli. Samsun merkezine kar yağmadığı için buraya geldik. Burası şehirden çok daha eğlenceli ve çok daha güzel" dedi.

Çocuklarını tatil için kayak yapmaya getiren Meryem Uysal da "Çocuklarımla birlikte kent merkezinden buraya geldik. Biz de onlarla birlikte kaymaya çalışıyoruz. Kar tatilini burada eğlenerek geçiriyoruz. Biz karda kayarak çocuklarımızdan daha fazla eğleniyoruz" diye konuştu.