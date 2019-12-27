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  4. Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu

Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Antalya'da çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek: (2) - "Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi" - Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan: - "O kolların görüntü olarak değil, hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor. Bu da zamanla olacaktır"

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık 1 ay önce çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, alıştığı yeni kollarıyla mutlu olduğunu bildirdi.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Şimşek, hastanede düzenlenen toplantıda ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bu ameliyatlarla ilk 10 günün riskli bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu süreci başarıyla atlattıktan sonra hastayı serviste takip ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Genelde hastalarımızı bir ay takip ettikten sonra taburcu ediyoruz. Hastamıza bütün önerileri yaptık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bu hastamızı farklı yöntemle nakil yaptık. O kolların görüntü olarak değil, hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor. Bu da zamanla olacaktır. Hastayı elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi sürecini hastanemizde takip ettik. Ayaklarını da hastanemizde kurtardık. Ayaklarını kurtarmak için de çok çaba göstermiştik. Bundan sonraki süreçte kollarıyla hayatına daha dikkat ederek devam edecek. Bugün itibariyle taburcu olabilirler. Fizik tedavileri var."

Özkan, hastanın sağlık açısından taburcu olmasında bir neden olmadığını ancak ailenin bazı sosyal nedenlerle hastanede beklemek istediğini dile getirdi.

- Güzel bir doğum günü armağanı oldu

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise 2019'u güzel bir operasyonla kapattıklarını belirtti.

Yusuf Şimşek'in pazar günü doğum gününü kutladıklarına değinen Özkan, "Ona güzel bir doğum günü armağanı oldu. Bundan sonra yeni kollarıyla güzel bir hayat diliyorum. Çok düzgün bir insan. Sanıyorum bundan sonraki süreçte problem olmayacak. Bundan sonraki süreçte fizik tedaviler devam edecek. Hareketlerini yavaş yavaş bir yıl içerisinde göreceğiz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastanın çok güzel bir takip süreci geçirdiğini ifade etti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise hastanenin hem kompozit, hem diğer nakillerin bir arada yapıldığı ciddi bir merkezi olduğunu bildirdi.

- Yeni kollarına alıştı

Yusuf Oğuz Şimşek de kollarını kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını anlattı. Nakil haberini alınca çok heyecanlandığına işaret eden Şimşek, "Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi. Annem ve babam benden daha mutlular." ifadesini kullandı.

Baba Mustafa Şimşek, hiçbir anne ve babanın istemeyeceği bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Zor günleri geride bıraktıklarına inandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir sofraya bile oturduğumuzda annesi ya da benim yardımım olmadan yemek yiyemiyordu. O psikolojiyle bizim de bir şey yemek içimizden gelmiyordu. Bu psikolojiyi dört yıl dört ay yaşadık. Hiç umudumuzu kaybetmedik. Ekibe hep güvendik, inandık. Sonunda da Allah'a şükür bu süreci çok güzel bir şekilde tamamladık. Yeni kollarıyla yeni hayatımıza başlayacağız. Organ bağışı yapan ailemiz de teşekkürü hak ediyor. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi acısını unutamaz. Onların acılarını paylaşıyoruz."

(Bitti)

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Akdeniz Üniversitesi çift kol nakli Prof. Dr. Ömer Özkan Yusuf Oğuz Şimşek

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