Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık 1 ay önce çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, alıştığı yeni kollarıyla mutlu olduğunu bildirdi.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Şimşek, hastanede düzenlenen toplantıda ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bu ameliyatlarla ilk 10 günün riskli bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu süreci başarıyla atlattıktan sonra hastayı serviste takip ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Genelde hastalarımızı bir ay takip ettikten sonra taburcu ediyoruz. Hastamıza bütün önerileri yaptık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bu hastamızı farklı yöntemle nakil yaptık. O kolların görüntü olarak değil, hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor. Bu da zamanla olacaktır. Hastayı elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi sürecini hastanemizde takip ettik. Ayaklarını da hastanemizde kurtardık. Ayaklarını kurtarmak için de çok çaba göstermiştik. Bundan sonraki süreçte kollarıyla hayatına daha dikkat ederek devam edecek. Bugün itibariyle taburcu olabilirler. Fizik tedavileri var."