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AKFA HOLDİNG'İN FETÖ DAVASINDA 4 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:33 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik 5'i tutuklu 84 sanık hakkında açılan davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.  İstanbul 28.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik 5'i tutuklu 84 sanık hakkında açılan davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık 25 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olabileceği dikkate alarak, tutuklu sanıklar, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, İbrahim Sayın ve Hasan Sayın'ın tahliyelerine karar verdi. Duruşma 16 Aralık'ta Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılmak üzere erteledi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu anlatılıyor. Sanıkların "Silahlı terör örgütü yönetici olmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

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