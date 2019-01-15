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Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

Sinop'ta, Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Akgöl buz tuttu

Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti.
Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında bulunan Akgöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Göl çevresinde güvenlik önlemleri alan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara gölün buz tutan yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Günübirlik Akgöl'e gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Bu arada Karayolları ekipleri de tatilcilerin rahat ulaşım sağlayabilmeleri için bölgedeki yollarda çalışma yürütüyor.
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Anahtar Kelimeler:
sinop Akgöl Tabiat Parkı

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