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Akhisar’da kayıp vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan İbrahim Kaya, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.Olay, Akhisar ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Akhisar’da kayıp vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan İbrahim Kaya, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olay, Akhisar ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri kayıp İbrahim Kaya’nın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında İbrahim Kaya’nın en son üvey amcası M.Y. ile telefonda görüştüğü tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda M.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y.’nin, İbrahim Kaya’nın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana götürerek burada sopa ile öldüresiye dövdüğünü anlattığı ifade edildi. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan incelemede şahsın dövülerek öldürülmüş bir halde bulduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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