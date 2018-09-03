Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

22 ve 32 yaşlarındaki kadınların mahkeme salonunda altışar kez kırbaçlandığı açıklandı.

Aktivistler, geçmişte kadınların cinsel saldırı suçları için kırbaçlanmasına rağmen ilk kez eşcinsel kadınların birlikte bu şekilde cezalandırıldığını söylüyor.

Mahkeme salonunda bulunan "Justice For Sisters" adlı kadın örgütünden Thilaga Sulathireh, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Kadınlar halkın görebileceği şekilde cezalandırıldı. Bu olay sadece LGBT bireyler için değil, herkes için insan haklarının gerilediğine işaret ediyor. Çünkü fiziksel şiddet içeren cezalar herkesi etkiliyor" dedi.

'TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUŞTURACAK'

Sulathireh, bu cezanın ahlak ve cinsel kimlik konusunda baskıların arttığı bir dönemde 'tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini' söyledi.

Adları açıklanmayan iki kadın Nisan'da bir arabanın içinde cinsel ilişkiye girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, 12 Ağustos'ta eşcinsel ilişkiden suçlu bulundu.

Mahkeme kadınları altışar kırbaç ve 3300 Ringit (yaklaşık 800 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ancak 'teknik nedenlerden dolayı' cezanın infazı ertelendi.