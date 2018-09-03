Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

22 ve 32 yaşlarındaki kadınların mahkeme salonunda altışar kez kırbaçlandığı açıklandı.
Aktivistler, geçmişte kadınların cinsel saldırı suçları için kırbaçlanmasına rağmen ilk kez eşcinsel kadınların birlikte bu şekilde cezalandırıldığını söylüyor.
Mahkeme salonunda bulunan "Justice For Sisters" adlı kadın örgütünden Thilaga Sulathireh, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Kadınlar halkın görebileceği şekilde cezalandırıldı. Bu olay sadece LGBT bireyler için değil, herkes için insan haklarının gerilediğine işaret ediyor. Çünkü fiziksel şiddet içeren cezalar herkesi etkiliyor" dedi.
'TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUŞTURACAK'
Sulathireh, bu cezanın ahlak ve cinsel kimlik konusunda baskıların arttığı bir dönemde 'tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini' söyledi.
Adları açıklanmayan iki kadın Nisan'da bir arabanın içinde cinsel ilişkiye girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.
Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, 12 Ağustos'ta eşcinsel ilişkiden suçlu bulundu.
Mahkeme kadınları altışar kırbaç ve 3300 Ringit (yaklaşık 800 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ancak 'teknik nedenlerden dolayı' cezanın infazı ertelendi.
Malezya yasaları her eyalete şeriat hükümlerini uygulama yetkisi veriyor.
İnsan hakları grupları, açıklanan cezanın uluslararası insan haklarına göre işkence kapsamına girdiğini belirterek Malezya Hükümeti'ne davanın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'ın LGBT sorumlusu Graeme Reid, "Bu karar ve ceza, yeni hükümet döneminde daha iyi korunmayı uman LGBT bireylere bir darbedir. Karar, ülkede eşcinsel düşmanlığını körüklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecek" dedi.
Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...
Ekonomik krize tedbir amacıyla 10 bakanlık kapatılacak!
Lavrov: İdlib’de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum