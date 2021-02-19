Akılalmaz görüntü! Hurcun içerisinde saklanırken yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aydır takip ettiği hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Kapısı kilitli olmayan dairelere girerek para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çorum'da 3, Ankara'da 2, Kastamonu'da 1 ve İstanbul'da 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 kişi ise işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Bazı kadın şüphelilerin, kucaklarında küçük çocuklarının olduğu görüldü.

HURÇ İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN BULUNDU

Şüphelilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu, ancak 2 ya da 3'er kişilik gruplar halinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, içlerinden 11'nin bu kapsamda tutuklandığı belirlendi.

Yine daha önce gerçekleştirilen operasyonlardan birinde, bir kadın şüpheli ise evdeki bir hurcun içerisinde saklanırken yakalandı. Kadın, kendisini bulan polislere, "Sancım var bugün, o yüzden saklandım. Yarın gelecektim ben. Bir daha da size yardım etmeyeceğim" dedi.