Akılalmaz görüntüler... Şimdi de Güngören! Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

Akıllara durgunluk veren "çıplaklık" haberi bu kez İstanbul Güngören'den geldi. Bebek Sahili'nde ve Ümraniye'de açık alanda ilişkiye girenler, yurdun birçok kentinde çırılçıplak dolaşanlar...

Son günlerde sık sık karşılaşılan akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Güngören'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bir kişinin çırılçıplak gezdiği görüldü. Gece vakti kayda alınan şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, zaman zaman da etrafa koştu.

Bazen yolda, bazen kaldırımda yürüyen şahsın, ağaçlara ve yol kenarındaki dubalara tekme attığı da görüldü. Çıplak halde bir süre sağa sola koşan şahıs, daha sonra ise gözlerden kayboldu.





