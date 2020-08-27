Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu, Kırkpınar'a 2 kez başpehlivan çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün, 31 antrenörün belgede sahtecilik yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında şampiyonluk elde eden sporcuların antrenörlerinin de bulunduğu 31 kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Ankara 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, 31 şüpheli hakkında, edindikleri sahte lise diplomalar ile bu diplomalara ilişkin kayıp belgelerini Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde açılan kurslarda kullanarak, atılı suçu işledikleri gerekçesiyle yargılama başlattı.

EN FAZLA GÜREŞTE VAR

2 yıldır devam eden yargılamanın 9 Temmuz'daki duruşmasında, evrakın tamamlanması amacıyla mahkeme, davanın 10 Aralık'ta görülmeye devam edilmesine karar verdi. 31 şüpheli arasında en fazla güreş antrenörü yer alıyor. Karate, halter, tekvando, hentbol, voleybol, yüzme, badminton ve buz hokeyi dallarında da sahte belgeyle antrenörlük yaptığı tespit edilen kişiler yer alıyor.