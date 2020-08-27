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Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu, Kırkpınar'a 2 kez başpehlivan çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Aralarında 652'nci ile 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birincisi başpehlivan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın'ın da yer aldığı 31 spor antrenörünün 'resmi belgede sahtecilik' yaparak antrenörlük belgesi aldığı suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu, Kırkpınar'a 2 kez başpehlivan çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün, 31 antrenörün belgede sahtecilik yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında şampiyonluk elde eden sporcuların antrenörlerinin de bulunduğu 31 kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Ankara 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, 31 şüpheli hakkında, edindikleri sahte lise diplomalar ile bu diplomalara ilişkin kayıp belgelerini Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde açılan kurslarda kullanarak, atılı suçu işledikleri gerekçesiyle yargılama başlattı.

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EN FAZLA GÜREŞTE VAR

2 yıldır devam eden yargılamanın 9 Temmuz'daki duruşmasında, evrakın tamamlanması amacıyla mahkeme, davanın 10 Aralık'ta görülmeye devam edilmesine karar verdi. 31 şüpheli arasında en fazla güreş antrenörü yer alıyor. Karate, halter, tekvando, hentbol, voleybol, yüzme, badminton ve buz hokeyi dallarında da sahte belgeyle antrenörlük yaptığı tespit edilen kişiler yer alıyor.

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BAŞPEHLİVANLARIN ANTRENÖRÜ

Yargılananlar arasında, başpehlivan İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin antrenörü Hasan Aydın da yer alıyor. Bilirkişi raporunda, Hasan Aydın'ın, 30 Haziran 1993 tarihli sahte lise diplomasıyla 1’inci ve 2'nci kademe güreş antrenörlüğü sınavlarına girdiği yer aldı. Şüpheli Aydın'ın dosyada mevcut sahte lise diplomasını 19- 30 Mart 2012'de Aydın'da düzenlenen Güreş Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu ile 2- 17 Eylül 2013'te Isparta'da düzenlenen Güreş İkinci Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu'nda idareye sunduğu belirtildi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılanan Hasan Aydın ise ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Antrenörlük kurslarına verdiğim belge 2011 yılındaki A millilik belgesidir. A milli olduğunuz zaman antrenman kurslarında eğitim şartı aranmıyordu. Antrenörlük belgesini aldıktan sonra İsmail Balaban 2013 ve 2017 yıllarında altın kemeri aldı. 25 yıldır bu işin mutfağındayım. 2018 yılında bize ulaştılar. Millilik ve eğitim belgelerini sunan kişiler hakkında dava açıldı. Sadece benim değil o dönemde antrenör olan kişilerin antrenörlük belgesi açığa alındı. Şimdi davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

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