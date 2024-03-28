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  4. Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Başkanı, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki seçmene yumruk attı

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Başkanı, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki seçmene yumruk attı

28.03.2024 16:53
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31 Mart yerel seçimlerine günler kala Antalya Serik'te akılalmaz bir olay yaşandı. Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan'a esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş oy vermeyeceğini söyledi. Gerekçe olarak da kızının haksız yere işten atılmasını gösterdi. Aputkan, bu sözlerin ardından 70 yaşındaki vatandaşa sinirlenerek üzerine yürüdü ve yumruk attı. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Başkanı, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki seçmene yumruk attı

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya’yı (70) tartaklayıp, yumruk attı.

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OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.

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Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

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VATANDAŞA YUMRUK ATTI

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı.

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Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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