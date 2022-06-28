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Akıllara durgunluk veren olay! Çıktıkları kule enkaz oldu

28.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 100 metrelik kuleye çıkan iki şahıs, içeride meydana gelen göçük sebebiyle beton parçalarının altında kaldı. itfaiye ekiplerinin iki saat süren operasyonuyla kurtarılan şahıslar bağırarak seslerini duyurabilirken inleyerek kurtarılmayı bekleyen Deniz K.'nin önce sakinleşmesi beklendi. Diğer şahış Kemal K. de hastaneye kaldırıldığı esnada ekiplere, "Çıkamazsınız, çıkan kalır" diye uyarıda bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay! Çıktıkları kule enkaz oldu

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında Sekapark'ta bulunan ve Seka Fabrikasından kalan tarihi kulede meydana geldi. İddiaya göre Deniz K. ile Kemal K. yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kuleye, henüz öğrenilemeyen bir şekilde çıkmayı başardı. İkili, kulede bulundukları esnada, beton parçaları üzerlerine düştü. Bu sırada Kemal K. betonların altında kalmaktan kurtulurken, Deniz K. ise enkazda kaldı. Çevrede kimsenin olmaması sebebiyle ikili seslerini bağırarak duyurmaya çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan güvenlik görevlileri ile, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sesleri duydu. Hemen bölgeye giden ekipler, kulede enkaz altında kalan iki kişiyi fark etti. Yaralılardan Kemal K. hemen indirilip hastaneye sevk edilirken, Deniz K. için kurtarma operasyonu başlatıldı.

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ENKAZIN ALTINDA BAĞIRDI

Kurtarma çalışması için bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracıyla yukarı çıkan ekipler, inleyerek kurtarılmayı bekleyen Deniz K.'yı önce sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından kulenin 20 metrelik yüksekliğinde kalan Deniz K. aşağıya indirildi.

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Kemal K. hastaneye kaldırıldığı esnada ekiplere, "Çıkamazsınız, çıkan kalır" diye uyarıda bulundu. İki şahıs ambulans ile Seka Devlet Hastenesi'ne sevk edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Kocaeli
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