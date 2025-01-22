Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Akıllı saatten projeksiyon cihazına teknoloji kategorisinde günün fırsatları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllı saatten projeksiyon cihazına teknoloji kategorisinde günün fırsatları

Akıllı saatten projeksiyon cihazına teknoloji kategorisinde günün fırsatları

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.01.2025 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefona ya da akıllı saate mi ihtiyacınız var? Ya da laptop soğutucu, powerbank, projeksiyon cihazı mı arıyorsunuz? Teknoloji kategorisinden ihtiyacınız olan bir ürün varsa doğru yerdesiniz çünkü aradığınız ürünü indirimli ve bütçe dostu fiyata almanın tam zamanı! Sizin için teknoloji kategorisinden günün ürünlerini seçtik. İşte detaylar...

Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler, hızla gelişen dünyamızda vazgeçilmez hale geldi. Akıllı saatlerden projeksiyon cihazlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan cihazlar, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımlar için ideal çözümler sağlıyor. Bugün sizler için hazırladığımız özel fırsatlar listesinde, Huawei'nin zarif tasarımıyla dikkat çeken akıllı saati ve Samsung'un yüksek kaliteli projeksiyon cihazı gibi ürünler indirimli fiyatlarla yer alıyor. Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürünleri incelemek ve indirimli fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör Stand

Adsız tasarım - 2025-01-22T170806.857

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aynı yerde şarj, PS5 istasyonu soğutucu ve görsellik. Her yönüyle çok beğendim."

  • "Gayet güzel ve şık."
Ürünü İncele

2. eufy Security SmartTrack Link Apple Cihazımı Bul ile Uyumlu Takip Cihazı 4'lü Paket

Adsız tasarım - 2025-01-22T164130.344

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İOS'ta “Find my...” ile mükemmel çalışıyor. Kurulumu basit ve değiştirilebilir pil, yıllarca dayanacakları anlamına gelir. Şimdiye kadar memnunum."

  • "Eufy izleyicilerinin kullanımı mantıksal olarak çok karmaşık değil, kusursuz çalışır ve hatta Apple Find me ile uyumlu. Kesinlikle tavsiye edebilirim."
Ürünü İncele

3. Çok satanlarda birinci sırada: Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

Adsız tasarım - 2025-01-22T165220.942

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü kullanmaya başlayalı nefes alma kalitemde iyileşme oldu."

  • "Ürün gerçekten işe yarıyor. Açık olduğu oda da hemen uykuya dalınıyor. Gerçekten hava kalitesine katkısı var."
Ürünü İncele

4. HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa - Gri Deri

Adsız tasarım - 2025-01-22T165351.012

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Saat spor alanında çok fonksiyonlu. Birçok spor dalında modu var. Nefes egzersizi ile rahatlatıcı etki yaratıyor, nabız ölçümü ve EKG ile de kalp sağlığınızı test ediyor. Uyku takibi yapması da çok iyi ve en iyisi şarjı yoğun kullanımda bile 10 gün rahat gidiyor."

  • "Kalite! Görünümü, bileğe oturuşu, en onemlisi şarji... 1 haftadan uzun dayanıyor."
Ürünü İncele

5. Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Adsız tasarım - 2025-01-22T165728.951

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hediye orijinal power bank ile geldiği için çok teşekkür ederim. Özellikleri çok iyi, perdeye ihtiyacı olmaması her ortama power bank ile taşınması çok iyi ayrıca farklı açılarda olsa bile görüntüyü ayarlsması çok başarılı. Küçük ve baya kompakt. Onun dışında 1080p görüntü kalitesi benim için yeterli diyenler için kaçırılmayacak bir ürün. Projöktör için 4k görüntü kalitesi olmaması bir olumsuzluk değil her gün evde sinema keyfi sağlıyor. Hopörlar beklediğimden de iyi genel olarak her konuda tavsiye ediyorum."

  • "Anker ve Samsung arasında kalmıştım bir sürü yorum okudum ve bunu seçtim. Şu ana kadar 5-6 kez kullandık gayet güzel bir ürün. Normalde iyi bir özellik olan otomatik odaklama ve ekrana göre düzenleme bazen handikap yaratıyor, çocuklar önüne geçtikçe odaklamaya çalışıyor belki de sabitleme özelliği vardır o kadar kurcalamadım. Yani alınır."
Ürünü İncele

6. Soundcore by Anker Sport X10 TWS Kablosuz Kancalı Spor Kulaklık

Adsız tasarım - 2025-01-22T165911.050

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kulaklığı kullanalı 1 hafta oldu. Ses kalitesi, mikrofon kalitesi süper. Tek kulak kullanıyorum. İlk aldığım gün tam şarj ettim ve tam şarjdan bugüne 6. gün halen şarjı var. Kulağı rahatsız etmiyor. Tek problem olarak gördüğüm düğmesine basıp basmadığımı tam algılayamıyorum."

  • "Öncelikle kulağı rahatsız etmiyor. Dışarıdaki sesi büyük oranda engelliyor. Ses kalitesi oldukça iyi."
Ürünü İncele

7. Presonus Eris 5BT (2. Nesil) | 5" Bluetooth Teknolojili, Multimedia, Oyun, Stüdyo Kalitesinde Müzik Prodüksiyonu İçin Masaüstü Hoparlör

Adsız tasarım - 2025-01-22T170046.912

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Elektro gitari bağlamak için aldım. Ses kartıyla beraber kullanıyorum ve gerçekten kaliteli."

  • "Ben production için değil de live mixing için aldım ses kalitesi ve düzeyi apartman dairesi için yeterli. Tabi insan keşke bi subwoofer olsa diyor."
Ürünü İncele

8. Xiaomi 14T Pro 12GB RAM 512GB ROM, Titan Gri

Adsız tasarım - 2025-01-22T170339.086

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hızlı şarj olduğu için aldım, bu özelliğinden memnunum."

  • "Cihaz yeni geldi, elime ama gelir gelmez bayıldım. Ekran, kamera, hız gayet güzel herhangi bir sorun yok. Alacak olan uzun yıllar kullanır."
Ürünü İncele

9. RØDE Wireless GO II Single, Tek Kanallı, Kayıt Edicili Telsiz Mikrofon Sistemi

Adsız tasarım - 2025-01-22T170458.869

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Değerlendirme geç oldu ama tam oldu. RØDE Wireless GO II bugüne kadar en zor şartlarda sık sık kullanıldı. Bir takım denemeler için satın alındı. Dayanaklık testleri, farklı hava koşulları testleri, ses kayıtı kalite testleri, farklı ürünler ile birlikte çalışma testleri vs. hepsini başarılı bir şekilde geçti. Eh daha ne diyebiliriz ki? Adı üstünde: RØDE & Amazon birleşince bize her zaman güven veriyor."

  • "Çok kullanışlı, ses net, gürültü yok. Fiyatına göre çok iyi."
Ürünü İncele

10. Baseus Magsafe Mini Type-C Kablolu Wireless Powerbank 10.000 mAh 30W-Beyaz

Adsız tasarım - 2025-01-22T170627.867

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İPhone 15 Pro Max için aldım. Mükemmel powerbank alacak olanlara tavsiye ederim."

  • "Çok iyi, kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

 "Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

 Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

 Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

 Çok satan Tchibo kahvelerde kaçırılmayacak indirim başladı

Çok satan Tchibo kahvelerde kaçırılmayacak indirim başladı

 Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30 indirim başladı

Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30 indirim başladı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Huawei akıllı saat huawei
İş birliği İçerikleri
Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

Yılın saç rengi trendleri! Hangi ünlü hangi rengi tercih etmiş?

Yılın saç rengi trendleri! Hangi ünlü hangi rengi tercih etmiş?

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmanın basit ama etkili yolları!

Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmanın basit ama etkili yolları!

Çocuğunuzu sevindirin! Sömestr tatilini keyifli kılacak hediyeler

Çocuğunuzu sevindirin! Sömestr tatilini keyifli kılacak hediyeler

Ömürlük yatırım! Columbia'da fırsat zamanı

Ömürlük yatırım! Columbia'da fırsat zamanı

Konaklamanız uyguna gelsin! İşte en ucuz oteli bulmanın 5 yolu

Konaklamanız uyguna gelsin! İşte en ucuz oteli bulmanın 5 yolu

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Üniversite onaylı ücretsiz online kurslar nasıl alınır?

Üniversite onaylı ücretsiz online kurslar nasıl alınır?

Çok satanlarda birinci! Beyazın zamansız şıklığı ve Adidas'ın rahatlığı bir arada...

Çok satanlarda birinci! Beyazın zamansız şıklığı ve Adidas'ın rahatlığı bir arada...

Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30 indirim başladı

Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30 indirim başladı

Evcil hayvan sahiplerinin, çocuklu ailelerin, alerjisi olanların favorisi!

Evcil hayvan sahiplerinin, çocuklu ailelerin, alerjisi olanların favorisi!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

Spor kombinlerin favorisi! Herkesin dolabında siyah ayakkabı olmalı

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çok satanlarda birinci! Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge günün fırsat ürünü oldu

Siz keyfinize bakın, o sizin yerinize evinizi tertemiz yapsın!

Uzun süredir tartışılıyordu! ABD, TikTok'u yasakladı

ABD, TikTok'u resmen yasakladı!

Apple'a ABD'den sonra Türkiye'de de 'Siri' davası! Ana vatanında 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti... "Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşınabilir"

Apple'a ABD'den sonra Türkiye'de de dava açıldı!

8 dakikada havada parçalara ayrıldı... Yeryüzüne düşerken arkasında bıraktığı alevler gökyüzünü boyadı!

8 dakikada havada parçalara ayrıldı...

ABD halkı yasak tanımıyor! TikTok'un yasaklanma ihtimalini duyan o uygulamaya geçti...

ABD'de TikTok yerine o uygulamaya geçiyorlar

Yeni nesil SIM teknolojisi: eSIM nedir? Nasıl kullanılır?

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.