Akıllı saatten projeksiyon cihazına teknoloji kategorisinde günün fırsatları

"Hediye orijinal power bank ile geldiği için çok teşekkür ederim. Özellikleri çok iyi, perdeye ihtiyacı olmaması her ortama power bank ile taşınması çok iyi ayrıca farklı açılarda olsa bile görüntüyü ayarlsması çok başarılı. Küçük ve baya kompakt. Onun dışında 1080p görüntü kalitesi benim için yeterli diyenler için kaçırılmayacak bir ürün. Projöktör için 4k görüntü kalitesi olmaması bir olumsuzluk değil her gün evde sinema keyfi sağlıyor. Hopörlar beklediğimden de iyi genel olarak her konuda tavsiye ediyorum."