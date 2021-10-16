Akıllı telefon rekabeti farklı bir noktaya geldi

Bilindiği üzere hala pil tarafında önemli bir çözüm üretilebilmiş değil. Yani şarjı haftalarca giden bir akıllı telefondan söz etmek hala mümkün olmadı.

Akıllı telefonlar hayatımıza gireli 10 yıldan fazla oldu. Bu süre zarfı içerisinde, kameradan ekrana, yonga setinden kablosuz bağlantı teknolojilerine kadar pek çok konuda önemli ilerlemeler kaydedildi. Fakat batarya ve pil tarafında bir arpa boyu yok gidilemedi.

Üreticiler aradan geçen onca yıla rağmen hala kullanıcıların pil sorununu çözebilmiş değiller. Bu sorunu çözemeyen üreticiler farklı bir yol deneyerek, hızlı şarj teknolojilerine yoğunlaştılar. Bu konuda da gerçekten güzel işler çıkarılar.

Günümüzde hızlı şarj teknolojileri tarafında pek çok telefonun 1 saatin bile altında tam şarja ulaştığını görebiliyoruz. Hatta bazı markalar bu süreyi yarım saatin de altına indirmeye çok yaklaştılar.

Artık kullanıcılar akıllı telefon seçerken desteklediği hızlı şarj teknolojisine de ayrı bir önem veriyor. Çünkü insanlar için zaman değerli. Telefonlarını birkaç dakika şarjda tutarak, birkaç saatlik kullanım süresi elde edebilmeleri önemli. Bu konudaki rekabetin önümüzdeki süreçte daha da artması, biz kullanıcıların daha da yararına olacaktır.

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