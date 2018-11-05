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Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bugün 8000 – 9000TL etiketle satılan akıllı telefonların gerçek maliyetinin ne kadar olduğunu merak ediyor musunuz? Akıllı telefonların üreticilerine maliyetini duyunca çok şaşıracaksınız. Üreticilerin bir adet akıllı telefon satışından elde ettiği gelirler gerçekten dudak uçuklatıyor.

Liste sadece en çok kar marjı içeren telefonlar dahil edilerek hazırlanmıştır. Ayrıca satış fiyatı olarak telefonların çıkışında açıklanan etiketleri baz alınarak düzenlenmiştir.

En popüler akıllı telefonların maliyetleri

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iPhone XS Max (256GB)

iPhone XS Max (256GB)
Maliyeti: 443 dolar Satış Fiyatı: 1249 dolar
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iPhone X (64GB)

iPhone X (64GB)
Maliyeti: 390 dolar Satış Fiyatı: 999 dolar
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iPhone 8 Plus (64GB)

iPhone 8 Plus (64GB)
Maliyeti: 295 dolar Satış Fiyatı: 799 dolar
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iPhone 8

iPhone 8
Maliyeti: 255 dolar Satış Fiyatı: 699 dolar
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Galaxy Note 8

Galaxy Note 8
Maliyeti: 369 dolar Satış Fiyatı: 950 dolar
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Galaxy S8

Galaxy S8
Maliyeti: 307 dolar Satış fiyatı: 720 dolar
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Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Plus
Maliyeti: 343 dolar Satış fiyatı: 850 dolar
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Galaxy S9 Plus

Galaxy S9 Plus
Maliyeti: 379 dolar Satış Fiyatı: 879 dolar
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akıllı telefon Maliyet

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