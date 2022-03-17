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  4. Akın akın geliyorlar! Rus vatandaşlarının hedefi İstanbul

Akın akın geliyorlar! Rus vatandaşlarının hedefi İstanbul

17.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başlattığı savaşa yönelik tepkiler dünyada çığ gibi büyürken Putin'in kanlı işgaline Rus vatandaşları da duyarsız kalmıyor. Rusların ülkelerini terk etmelerini tetikleyen tek gerekçe savaş karşıtlığı da değil; Ruslar ülkenin yüzleştiği ağır ekonomik yaptırımlar nedeniyle de kaygılı. Kendi topraklarından kaçan Rusların en önemli adreslerinden biri de İstanbul...

Akın akın geliyorlar! Rus vatandaşlarının hedefi İstanbul

3 haftadan fazladır Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus askeri birliklerine talimat veren Putin "Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz" vurgusunu her fırsatta yinelese de Ukrayna'da kan dökülmeye devam ediyor. Dünyada Rusya'nın bu savaş nedeniyle ağır bedeller ödeyeceği görüşü hakim. Bu durumdan rahatsızlık duyan on binlerce Rus, kendi topraklarından kaçarak İstanbul'a geldi.

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Uzmanlar Rusların İstanbul'a akın etmesini 1920'de yaşanan Rusya İç Savaşı sırasında İstanbul'a yaklaşık 100 bin kişilik göçün gerçekleşmesiyle karşılaştırıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Rus ekonomi uzmanı Konstantin Sonin durumun ciddiliğinin altını çizerken barış döneminde dahi böyle bir şey yaşanmadığını ifade ediyor.

Rusya'dan seferler düzenlemeye devam eden Türk Hava Yolları'nın uçuşları 30'u bulabiliyor. Bu da Rusların İstanbul'u tercih etmesinde önemli bir etken. Öte yandan Rusların yoğun olarak kaçtığı diğer ülkeler arasında eski Sovyet ülkelerinin yanı sıra Ermenistan, Kazakistan ve Gürcistan da bulunuyor.

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