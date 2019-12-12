Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye, bölgede görmezden gelinecek bir ülke değil" dedi.

"Rum tarafı, Türkiye'nin bölgede göreceli olarak zayıflayan ilişkilerinden istifade ederek, hep bir takım siyasi üçgenler kurdu" diyen Akıncı, "Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı, Mısır. Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı, İsrail. Bunları böyle devam ettiriyor. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri dışlayan bir anlayışla devam ediyor Rumlar" diye konuştu. dünya ile ilişkilerinin iyi olmasını isteyen bir Kıbrıslı Türk lider olduğunu vurgulayan Akıncı, Mısır'daki Sisi ile Şam'daki yönetimin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'de yayın yapan TV kanallarının ortak yayınında açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bölgede Doğu Akdeniz'de en uzun sahile sahip bir ülke olduğuna işaret eden Akıncı, Rumların anlayışının Türkiye'yi Antalya sahiline sıkıştıracak bir anlayış olduğunu söyledi. Türkiye'nin oluşturulan cepheye karşı bir hamle yaptığına dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Türkiye bir hamle yaptı, Libya ile anlaşma yaptı. Etkiye tepkidir bu. Siz beni Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışıyorsanız, benim de anlaşabildiğim bir ülke var" dedi.