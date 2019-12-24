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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 20:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, eski üsteğmen Hasan Alp Koruyucu esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Hasan Alp Koruyucu, darbe girişiminden önce İstanbul SAT Komutanlığında çalıştığını, olay tarihinde Harp Okulunda görevli olduğunu anlattı.

Koruyucu, olay günü Kuzey SAT Grup Komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle birliğine gittiğini, akabinde orada oluşturulan bir timle havaalanına, ardından da Akıncı Üssü'ne geçtiklerini belirtti.

Akıncı Üssü'ne indiklerinde uçaktaki malzemeleri taşıdığı esnada Cödel'in emriyle Akıncı Yenikent Nizamiyesi'nde görevlendirildiğini öne süren Koruyucu, nizamiyeye gittiğinde başka birliklerden askerlerin de bulunduğunu orada bulunan askerlerin darbe girişimini destekleyeci faaliyette bulunmadığını iddia etti.

Nizamiyede bulunduğu süre zarfında kimseye karşı silah kullanmadığını iddia eden Koruyucu, bir süre sonra gelen emir üzerine kule bölgesinin güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini söyledi.

Sanık Koruyucu, uçuş kulesine gittiğinde balkonda beklediğini, kimseyi derdest etmediğini öne sürerek, durumu öğrenmek için Özay Cödel'i aradığını onun da oyuna geldiklerini üsten ayrılabileceğini söylediğini aktardı.

Sabah saatlerinde tel örgülerden atlayıp üssü terk ettiğini belirten Koruyucu, "Ben FETÖ üyesi ve ya yöneticisi değilim, SAT birliğinden Akıncı'ya gönderilen personelin örgütsel bağlarından dolayı seçilmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gece boyunca telefonun yanında bulunmadığını ve ülkede yaşanan gelişmelerden haberdar olmadığını iddia eden Koruyucu, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Akıncı Üssü darbe girişimi davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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