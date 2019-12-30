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  4. Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada eski yüzbaşı Abdurrahman Ökmen ve eski astsubay Mutlu Ferik esas hakkındaki savunmalarını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan eski yüzbaşı Abdurrahman Ökmen, darbe girişimine iştirak ettiği ve dönemin Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest ettiği gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteminde bulunulduğunu hatırlattı.

Üzerine atılı suçları işlediğine dair somut bir delil bulunmadığı iddiasını dile getiren Ökmen, suçsuz olduğunu savundu.

Yaklaşık 21 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunduğunu, aldığı eğitimlerin temelinin amirler tarafından verilen emirlere "mutlak itaat" olduğunu beyan eden Ökmen, 15 Temmuz akşamı FETÖ'cülerin derdest edildiğini düşünerek Gençtürk'ün alıkonulması olayının içerisinde yer aldığını anlattı.

Darbe girişimi içerisinde bilerek ve isteyerek yer almadığını ileri süren Ökmen, kendisi hakkında çelişkili ifadeler verdiğini belirttiği Gençtürk'ü derdest ettiğine dair iddiayı da reddetti.

Herhangi bir terör örgütü ya da cemaatin mensubu olmadığını ifade eden Ökmen, "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini ve ankesörlü telefonla arandığı iddialarının da doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

- Eski SAT'çı suçlamaları kabul etmedi

Sanık eski astsubay Mutlu Ferik, olay tarihinde İstanbul'daki Su Altı Taaruz Birlikleri (SAT) personeli olarak görev yaptığını, 15 Temmuz günü mesaiden ayrılacağı sırada sanık eski yüzbaşı Özay Cödel'in görev olduğunu söyleyerek hazırlık yapmasını istemesi üzerine mesaide kaldığını aktardı.

Verilen görevin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Ferik, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan hareket ettiklerini, uçaktan indikten sonra geldikleri yerin Akıncı Üssü olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Sanık Ferik, Akıncı'ya inişten sonra Cödel'in kendilerine üssün emniyetine takviye yapacaklarını söylediğini ve gelen araçla önce lojman nizamiyesine sonra da üs nizamiyesine gittiğini anlattı.

Sabah saatlerinde uçuş pistinin bombalanmasından sonra yeniden lojman nizamiyesine döndüğünü ifade eden Ferik, bilerek ve isteyerek yer almadığı darbe girişimini sonradan öğrendiğini söyledi.

Ferik, üzerine atılı suç ve iddiaları kabul etmedi.

Davanın görülmesine 3 Ocak Cuma günü devam edilecek.

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Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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