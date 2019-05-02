Akıncı Üssü davası

Kız arkadaşının kına gecesindeyken görev emri geldiği için Akıncı Üssü'ne gittiğini belirten Işık, "Silahlı terör örgütü üyesi değilim, darbe girişiminden haberim yoktu. O gece silah da kullanmadım." iddiasını paylaştı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Işık, 15 Temmuz akşamında WhatsApp grubuna üstleri tarafından Akıncı Üssü'ne çağrıldıklarına yönelik mesaj geldiğini, ne için gittikleri hakkında ise kendilerine bilgi verilmediğini öne sürdü.

- "Bulunduğumuz yerden gitmek istediğimizi söyledik"

Sanık kursiyer teğmen Mehmet Özçete de FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

O gece Akıncı Üssü'ne çağrıldıklarını ama sebebinin söylenmediğini savunan Özçete, şu ifadeleri kullandı:

"Üsse çağrılıp, illegal bir faaliyete alet edildiğimizi anladığımız andan itibaren, okuldaki üstlerimizin emirleri doğrultusunda hareket ettik. Sadece ve sadece onların talimatına uyduk. Olayın illegal olduğunu öğrendiğimizde derhal bulunduğumuz yerden gitmek istediğimizi söyledik. Bunu söyleyince de çok sert bir tepki aldık. İki arkadaşımız sabaha doğru kaçmaya çalıştı. Biz de yakaladığımız ilk fırsatta, bir saatlik yürüyüş sonrasında derhal üssü terk ettik. Nizamiye çıkışındaki polislerin yanına gittik."

Özçete, olay günü Akıncı Üssü'nü, bir kursiyerden beklenmeyen çabayla ve emre uymayıp risk alarak terk ettiğini, bunun da masumiyetinin bir kanıtı olarak görülmesini istedi.

Darbe faaliyetine karışmadığını öne süren Özçete de tahliyesi ve beraatini talep etti.

- "O gece götürüldüğümüz yerde bekledik"