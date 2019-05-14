Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Darbe girişiminin yaşandığı tarihte 141. Filo'da görev yapan sanık eski kursiyer pilot üsteğmen Emre Taştan, daha önce gece uçuşu olduğu için filoya 15 Temmuz'da saat 10.00 gibi geldiğini söyledi. Brifingin ardından uçuş simülatör eğitimine ve saat 15.30 gibi de ikinci bir brifinge girdiğini anlatan Taştan, filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un kimsenin ayrılmamasına yönelik bir konuşma yaptığını bildirdi. Taştan, 18.00 gibi tüm kursiyerlerin emir üzerine toplandığını, terörle mücadele harekatı yapılacağı gerekçesiyle Hakan Karakuş'un talimatı doğrultusunda telefonların toplatıldığını ve bir çantaya konulduğunu bildirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Ardından serbest bırakıldıklarını söyleyen Taştan, saat 20.30 gibi tekrar toplandıklarını ve filoya görevli olmayanların girmesini engellemek üzere görevlendirildiklerini belirtti. Tabancası yanlarında olmayanlara tabancasını almak üzere izin verildiğini de anlatan Taştan, filo civarında durduğunu, bu sırada 22.00 gibi tam teçhizatlı askerlerin geldiğini dile getirdi. Taştan, 23.30 civarı da bazı sivil şahısların eski harekat merkezi olarak kullanılan yere getirildiğini duyduğunu, kim olduklarını öğrenmek için gittiğinde de başka askeri personelce "yaklaşmayın" diye uyarıldığını iddia etti. Getirilenlerin terörle mücadele harekatı kapsamında alınan kişiler olduğunu düşündüğünü ileri süren Taştan, saat 24.00 gibi de MEBS kursiyeri olduğunu öğrendiği bazı kişileri çardak bölgesinde gördüğünü söyledi. Taştan, filoya dinlenmek için girdikten bir süre sonra uyuduğunu, yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un uyandırıp kuleye gitmesini istediğini, burada yarbay Hakan Karakuş'u gördüğünü anlattı. Karakuş'un oradakilerin telefonlarını toplamalarını istediğini ve bu emri yerine getirdiklerini belirten Taştan, 08.00 civarı piste top atışı yapıldığını ifade etti.

Uçak ve helikopter hareketliliğinin de terörle mücadele harekatı kapsamında olduğunu düşündüğünü savunan Taştan, sabah lojmandaki evine gitmek üzere telefonu aldığında anne ve babasının arayıp darbe girişiminden bahsettiğini söyledi. Taştan, o gece kanun dışı bir emir almadığını savunarak, aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmedi. Hakkındaki suçlamaları da reddeden Taştan, tahliyesini ve beraatini istedi. - "PKK'ya büyük darbe indirilecek" yalanı Sanık eski kursiyer pilot teğmen Ertuğrul Güven Birlik, 15 Temmuz'da öğleden sonra bayrak töreni için toplandıklarını, daha sonra 141. Filo'ya döndüğünü söyledi. Filodan ayrılmamalarının söylendiğini ve Hakan Karakuş'un konuşma yapacağının bildirildiğini ifade eden Birlik, brifing salonunda toplandıklarında filo komutanının gizli bir terörle mücadele harekatı yapılacağını, PKK'ya büyük bir darbe indirileceğini ve örgütün belinin kırılacağını anlattığını öne sürdü. Birlik, telefonlarının da toplandığını dile getirerek, akşam saatlerinde yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un çağrısıyla toplandıklarını, kendisine filo önündeki boşluk alanda beklemesinin söylendiğini kaydetti.