Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında proje subayı olarak görev yapan sanık eski binbaşı Bülent Kaya, dün başladığı savunmasını tamamladı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kaya, Genelkurmay Başkanlığındayken derdest edilip Akıncı Üssü'ne helikopterle getirildiğini ve sabaha kadar bir odada tutulduğunu iddia etti.

Sanık Kaya, MEBS Başkanı Korgeneral Uğur Tarçın ile beraberindeki 2 tuğgeneralin derdest edilme girişiminde de yer almadığını savunarak, Tarçın'ı görmediğini, gördüyse de onu tanımadığını ileri sürdü.

Tam teçhizatlı askerlere yardım da yapmadığını öne süren Kaya, darbe girişimine yönelik faaliyetlere katılmadığını savundu.