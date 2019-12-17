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Akıncı Üssü davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Tutuklu sanıklar eski astsubay Süleyman Mert ve eski binbaşı Murat Tekin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için tutuklu sanık eski astsubay Süleyman Mert'e söz verildi.

15 Temmuz'da TSK İnsani Yardım Tugayı Lojistik Destek Komutanlığında görev yaptığını belirten Mert, akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada kendisini arayan birlikteki askerin, eski albay Ali Eraslan'ın emriyle alarm verildiğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine o gece darbeciler tarafından vurulan birinci sicil amiri yüzbaşı Özhan Hekin'i aradığını, onun da birliğe gelmesini emretmesi üzerine yola çıktığını anlatan Mert, şöyle konuştu:

"Emir üzerine gittiğim kışlada albay Ali Eraslan'ın emriyle alarm eğitimi ve denetlemelerde kullandığım tüfeği imza karşılığı aldım. Karargahta Suriye'ye hava harekatı olabileceği, bizim de koruma amaçlı Akıncı Üssü'ne gidebileceğimiz söylendi. Bir süre sonra kışladan ayrıldık ve Akıncı Üssü'nde lojman nizamiyesi olduğunu sonradan öğrendiğim yere ulaştık. Araçlardan indikten sonra nizamiyenin giriş kısmında silahlı askerler bulunuyordu. Biz de orada beklemeye başladık. Nizamiyede güvenlik amaçlı beklediğimiz esnada haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendim."

Gelişmeler hakkında bilgi almak için eski binbaşı Murat Tekin'in yanına gittiğini ancak onun da yaşananlardan habersiz olduğunu öğrendiğini iddia eden Mert, sabah saatlerine kadar bulunduğu bölgeyi terk edemediğini, kimseye ateş açmadığını ileri sürdü.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu süre boyunca kanunsuz bir eylemde bulunmadığını, darbe girişimine destek olabilecek bir faaliyetinin olmadığını savunan Mert, beraatini talep etti.

- "Darbe girişimini haberlerden öğrendim"

Tutuklu sanık eski binbaşı Murat Tekin de olay günü rutin mesainin ardından evine gittiğini, saat 21.00 sularında eski yarbay Mustafa Zelbey'in aramasından sonra da görev yeri olan İnsani Yardım Tugayı'na gittiğini anlattı.

Kışlada Zelbey'in kendilerine "eğitim maksatlı tatbikat alarmı verildiğini" söylediğini bildiren Tekin, tugay komutanı ile yapılan toplantıda ise eski albay Ali Eraslan'ın "Suriye'ye yönelik bir harekat başladığını, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığından aldığı emir gereği Akıncı Üssü'ne gideceklerini" dile getirdiğini aktardı.

Emir üzerine Akıncı Üssü'ne güvenlik tedbirleri kapsamında gittiklerini savunan Tekin, bir zaman sonra cep telefonundan darbe girişimine ilişkin haberler gördüğünü ifade etti.

Tekin, bunun üzerine bağlı olduğu eski albay Ali Eraslan'a Sincan'daki kışlalarına dönmeleri önerisinde bulunduğunu ancak Akıncı Üssü'ne giriş çıkışın yasaklandığı gerekçesiyle Eraslan'ın bunu uygulayamadığını öne sürdü.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, yasalardan kaynaklı bu durum nedeniyle yargılanmasının hukuki olmadığını savunan Tekin, mütalaada iddia edildiği gibi Akıncı Üssü'nde kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

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