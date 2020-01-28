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Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında teğmen kursiyer pilot olarak görev yapan sanık Furkan Öztürk, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

İsnat edilen tüm suçlamaları reddeden Öztürk, suçlu olduğunu gösteren herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.

143. Filo komutanı Binbaşı Mustafa Azimetli'nin kendisine verdiği mihmandarlık emri kapsamında Akıncı Üssü, dış nizamiye ve Yuva adlı binalarda bulunduğunu belirten Öztürk, "Yaptığım tek şey komutanlarımın hizmete dair emirlerine riayet etmektir." dedi.

Öztürk, mütalaada belirtilen "İzin aldığı halde darbe teşebbüsüne katılmak üzere Akıncı Üssü'nde kaldığı" yönündeki iddianın da doğru olmadığını söyledi.

İzne çıkmak için sadece kol komutanından aldığı izin kağıdının yeterli olmadığını, filo komutanından da onay alması gerektiğini anlatan Öztürk, filo komutanının saat 16.00'da herkesi kursiyer gazinosuna çağırarak yoklama aldığını iddia etti.

Öztürk, yoklama sonrasında filo komutanının herkese terörle mücadele harekatı icra edileceği ve bekleyerek emirlere itaat etmesini söylediğini iddia ederek kursiyer bir pilot olarak böyle bir durumda emre itaatsizlik edemeyeceğini, bunun görevden kaçmak olarak algılanabileceğini söyledi.

Aldığı iznin bu kapsamda iptal edildiğini, amirlerinin emriyle Akıncı'da kaldığını anlatan Öztürk, darbe girişiminden haberi olmadığını ve darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savundu.

Öztürk, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişi Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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